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Помер легендарний модельєр Пако Рабанн

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Французький модельєр Пако Рабанн Новина оновлена 03 лютого 2023, 16:30
Французький модельєр Пако Рабанн. Фото elle

Чоловік не дожив до свого 89-річчя два тижні

У п’ятницю, 3 лютого, стало відомо про смерть 88-річного французького модельєра Пако Рабанна. 18 лютого зірці світу моди могло б виповниться 89 років.

Про смерть Рабанна повідомляє видання WWD. Про те, що модельєр пішов у інший світ, підтверджує іспанська група Puig, яка контролює модний будинок Paco Rabanne і парфумерний бізнес.

"Дизайнер іспанського походження був синонімом естетики космічної ери і найбільш продаваних духів", — йдеться в тексті.

Що відомо про Пако Рабанна

Франсіско Рабанеда-і-Куерво народився 18 лютого 1934 року в Країні Басків (Іспанія) і став відомим світу у 1960-ті роки. Після загибелі батька у Громадянську війну на батьківщині в 1936 році, Пако разом з матір'ю виїхав до Франції.

Подорослішавши, Рабанн заснував власний дім високої моди, який назвав своїм ім'ям – Paco Rabanne. Спочатку він створював ексклюзивні аксесуари та прикраси для Givenchy, Christian Dior, Yves Saint Laurent, а у 1966 році представив у Парижі свою першу колекцію одягу, виготовлену з паперу, пластику, металу. Також привернуло увагу преси те, що моделями Пако стали темношкірі дівчата.

У 1969 чоловік створив свої перші парфуми Calandre; 1973 року — чоловічий аромат зі змішаним запахом квітів та дерева Paco Rabanne pour Homme, що стало проривом у світі парфумерії.

Пако Рабанн за роботою
Пако Рабанн за роботою

Його "космічні" вбрання носили найвідоміші зірки кіно, у тому числі Одрі Хепберн, Франсуаза Арді, Джейн Фонд та інші зірки.

Джейн Фонда, 1968
Джейн Фонда, 1968
Франсуаза Арді, 1968
Франсуаза Арді, 1968

Жінок навколо геніального кутюр'є завжди було багато, вони його любили та хотіли бути з ним, не хотів цього він сам. Усього себе віддавав роботі, займався благодійністю.

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#Мода #Знаменитості #Смерть