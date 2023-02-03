Помер легендарний модельєр Пако Рабанн

Чоловік не дожив до свого 89-річчя два тижні

У п’ятницю, 3 лютого, стало відомо про смерть 88-річного французького модельєра Пако Рабанна. 18 лютого зірці світу моди могло б виповниться 89 років.

Про смерть Рабанна повідомляє видання WWD. Про те, що модельєр пішов у інший світ, підтверджує іспанська група Puig, яка контролює модний будинок Paco Rabanne і парфумерний бізнес.

"Дизайнер іспанського походження був синонімом естетики космічної ери і найбільш продаваних духів", — йдеться в тексті.

Що відомо про Пако Рабанна

Франсіско Рабанеда-і-Куерво народився 18 лютого 1934 року в Країні Басків (Іспанія) і став відомим світу у 1960-ті роки. Після загибелі батька у Громадянську війну на батьківщині в 1936 році, Пако разом з матір'ю виїхав до Франції.

Подорослішавши, Рабанн заснував власний дім високої моди, який назвав своїм ім'ям – Paco Rabanne. Спочатку він створював ексклюзивні аксесуари та прикраси для Givenchy, Christian Dior, Yves Saint Laurent, а у 1966 році представив у Парижі свою першу колекцію одягу, виготовлену з паперу, пластику, металу. Також привернуло увагу преси те, що моделями Пако стали темношкірі дівчата.

У 1969 чоловік створив свої перші парфуми Calandre; 1973 року — чоловічий аромат зі змішаним запахом квітів та дерева Paco Rabanne pour Homme, що стало проривом у світі парфумерії.

Пако Рабанн за роботою

Його "космічні" вбрання носили найвідоміші зірки кіно, у тому числі Одрі Хепберн, Франсуаза Арді, Джейн Фонд та інші зірки.

Джейн Фонда, 1968

Франсуаза Арді, 1968

Жінок навколо геніального кутюр'є завжди було багато, вони його любили та хотіли бути з ним, не хотів цього він сам. Усього себе віддавав роботі, займався благодійністю.

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