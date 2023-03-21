Ковидная пневмония забрала жизнь известного украинского композитора

Композитору было 59 лет

Украинский композитор и пианист Александр Козаренко умер в больнице в Ивано-Франковске. Он провел несколько дней в реанимации. Его жизнь оборвала пневмония.

Об этом сообщил руководитель музчасти Ивано-Франковской филармонии Роман Дзундза. В последние дни он был в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ с диагнозом диффузная ковидная пневмония. Как рассказал Дзундза, ковид композитор подхватил в больнице во время лечения воспаления. Состояние ухудшилось и его перевели в реанимацию инфекционной больнице Ивано-Франковска.

Александр Козаренко родился в 1963 году. Писал симфоническую, оперную, балетную, хоровую музыку, работал и в других жанрах, много преподавал композицию во Львовской музыкальной академии. Его произведения звучали на множестве международных и украинских фестивалей, вошли в репертуар львовских и киевских музыкальных коллективов. Является лауреатом государственных премий по композиции и конкурсов пианистов.

Отдельное место в творчестве композитора занимала религиозная тематика. Одним из первых творений композитора стали "Четыре молебные песни к Деве Марии", написанные в 1994 году.

Александр Козаренко считал, что Украина и мир живут на пороге появления нового великого композитора. "Единственное, чем хорошо это время — мы в предвкушении открытия. У меня есть убеждение, что мы живем на его пороге. Должен родиться… не Бах, потому что Бах "замыкал" эпоху. А открыватель, например, Стравинский XXI века, который перевернет наши представления о музыке, опираясь на ту драгоценную традицию, которой и Стравинский владел, как никто. Поживем – услышим", — говорил он в 2021 году.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинская музыкальная культура теряет на только композиторов классической музыки, но и исполнителей более андеграундного жанра. Группа "Мертвий півень" потеряла обоих солистов и основателей. В феврале 2023 умер Любомир Футорский, а в 2021 — скончался Мисько Барбара.