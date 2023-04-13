"Дядю Сашу любили всі": українці співчувають відомому генералу через смерть батька

За життя чоловіка кілька днів виборювали медики

Генерал-майор Збройних сил України Дмитро Марченко, який на початку повномасштабної війни керував обороною Миколаєва, повідомив про смерть батька. Раніше чоловік потрапив у серйозну ДТП і за його життя боролися медики.

Відповідну інформацію український військовий опублікував на своїй сторінці у Facebook уночі 13 квітня.

"Хороші люди не вмирають — вони йдуть у небо! Ти був кращим батьком і прекрасним чоловіком! Я робив і роблю все щоб ти мною тільки пишався, найстрашніше покарання для мене, це твоє розчарування! Пробач, що не зміг .... я дуже старався!" !!Але це той рідкісний випадок коли ти розумієш що можеш далеко не все!, – написав Марченко.

До посади генерал-майор прикріпив відео моторошної аварії, в якій його батька, що їхав дорогою на мопеді, збив легковий автомобіль, вилетівши на зустрічну смугу. За його життя боролися медики Миколаївської ЛШМД та Вознесенської лікарні. На жаль, дива не сталося.

Під постом військового зібралася велика кількість коментарів. Українці щиро співчувають йому через непоправну втрату. Знайомі сім’ї Марченка згадують, що батько Дмитра був прекрасною та світлою людиною, а також він дуже пишався своїм сином.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у ДТП потрапив народний депутат від "Слуги народу". Один з учасників інциденту загинув.