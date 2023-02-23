"Будуть перти з усіх боків": генерал пояснив, чому великий наступ росіян тільки на руку ЗСУ

Наступ розвиватиметься приблизно за таким самим сценарієм, як минулого року, але цього разу "ефекту несподіванки" не буде

Російські окупанти можуть спробувати зробити ще один масштабний наступ. Зробити це загарбники можуть із різних боків. Однак у будь-якому разі для них цей наступ завершиться програшем.

Про це генерал-майор Дмитро Марченко, який на початку повномасштабної війни керував обороною Миколаєва, а зараз координує партизанський рух на окупованих територіях півдня України, розповів в інтерв’ю місцевому виданню "НикВести".

"Це моя особиста думка. Я сподіваюся, що воно буде. Не треба цього лякатися, це дуже добре, якщо воно буде. Ви повинні розуміти, що є правила війни. Нам, припустимо, щоб зірвати їх із місць, де вони зайняли оборону, потрібно мати втричі більше особового складу техніки. Ми не маємо цих ресурсів. Тому коли вони йдуть у наступ, і ми організовуємо контрнаступ, ми прирівнюємо наші сили й нам так легше воювати з ними", — заявив він.

На думку генерала-майора, російські окупанти можуть піти з усіх можливих для них сторін, щоб не дати ЗСУ сконцентруватися на сході. Наступ розвиватиметься приблизно за таким самим сценарієм, як минулого року, але зробити це їм буде вже набагато складніше.

"Однозначно воно буде не лише на сході. Щоб трохи розбавити наші сили, щоб ми не могли їх сконцентрувати саме на сході України. Вони будуть перти з усіх боків. Найімовірніше, це буде так, як вони робили на початку. Але в них також закінчуються ресурси як людські, так і технічні. Їм це важко зробити", — заявив Марченко.

Деякого "ефекту" раптовості у російських окупантів цього разу вже не вийде. А в наших військових цього разу буде західна техніка, яка дуже допоможе у бою.

"У нас багато переваг, але є різниця у кількості. Однак я думаю, що ми цю кількість скоро зрівняємо", — підсумував генерал-майор.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський висловив свою думку щодо тривожної інформації щодо можливого наступу росіян на річницю повномасштабної війни в нашій країні.