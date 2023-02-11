Чи росіяни зможуть повторити широкомасштабний наступ: у ГУР дали прогноз на лютий

Окупанти намагаються атакувати, але в них недостатньо ресурсів

Російська армія не має достатньої кількості сил, щоб розпочати повторний широкомасштабний наступ напередодні 24 лютого. Крім того, у окупантів недостатньо запасів високоточної зброї.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк у коментарі виданню Kyiv Post. За його словами, наступ росії не припинявся з 24 лютого 2022 року.

Росіяни не мають достатньої кількості ресурсів, щоб розпочати новий масштабний наступ на кількох напрямках. Головною метою командування загарбників є досягнення хоч би якогось тактичного успіху на сході України. Однак для цього в окупантів недостатньо запасів високоточної зброї — 80% її запасів уже використано у війні.

"Росія стикається з нестачею високоточної зброї, і, незважаючи на це, вона продовжить використовувати ракетний терор проти мирного населення в Україні. Росіяни вже використали понад 80 відсотків високоточних ракет. Вони намагаються відновити своє виробництво, але поки це їм не вдається", — підсумував представник воєнної розвідки України.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що наступ росіян в Україні вже почався. Михайло Подоляк назвав напрямок, на якому окупанти зосередили найбільшу кількість військ.