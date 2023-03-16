Учасник "Голосу країни" помер у 25: чим був відомий Євген Щавлінський (фото, відео)

Відомий рівненський виконавець довго боровся з підступною хворобою

Невдовзі після звістки про загибель відомого українського гумориста, учасника "Ліги Сміху" Романа Іваненка, стало відомо про ще одну втрату на культурному фронті країни. Днями не стало молодого музиканта із Рівного, який свого часу брав участь у "Голосі країни" — Євгена Щавлінського.

Його серце перестало битися у вівторок, 14 березня, повідомляється на фейсбук-сторінці Wholeheart.live. Відомо, що кілька останніх років молодий музикант боровся з онкозахворюванням і помер у віці 25 років. Саме ця страшна хвороба спершу перевернула, а пізніше забрала його життя.

"Євген народився 12.11.1997 у місті Рівне. Свою першу авторську композицію він написав у 2014 році. У музичному напрямі він закінчив музичну школу по класу академічної гітари. Після цього – ще рік приймав участь у конкурсах, граючи музику фламенко. Потім перемкнувся на сучасну музику, записав два альбоми ("The First", "Світ Ілюзій") під ім‘ям Shchavlinskyi, почав займатись саунд-продюсуванням, працював як сесійний гітарист", — йдеться у повідомленні.

Він сам писав пісні, на які часом йшло 10 хвилин, а часом — по кілька тижнів чи навіть місяців. "Єдине, що спільне для пісень, які я можу назвати своїм мистецтвом, – це чесність", — говорив відомий у Рівному та далеко за його межами артист.

На початку 2018-го він виступив на сліпих прослуховуваннях музичного проєкту "Голос країни". Там Щавлінський виконав пісню "Sing" групи Travis. Однак жоден із тренерів до нього тоді не повернувся (2 випуск 8 сезон).

Однак молодий музикант не опускав руки і писав пісні далі. Час від часу він давав концерти, в тому числі і в рідному місті.

У 2021 році музикант одружився, причому за кордоном — у Флориді (США), де проживав деякий час. Відомо, що на той момент у нього була вже четверта стадія раку.

Відео за 2019 рік

Раніше ми повідомляли, що помер легендарний джазовий саксофоніст Уейн Шортер. Він був неймовірно популярним у 70-х, а в 2000 році заснував власний квартет, також писав музику для фільмів.