Участник "Голоса страны" умер в 25: чем был известен Евгений Щавлинский (фото, видео)

Известный ровенский исполнитель долго боролся с коварной болезнью

Вскоре после известия о гибели известного украинского юмориста, участника "Лиги Смеха" Романа Иваненко, стало известно еще об одной потере на культурном фронте страны. На днях не стало молодого музыканта из Ровно, который в свое время участвовал в "Голосе страны" — Евгения Щавлинского.

Его сердце перестало биться во вторник, 14 марта, сообщается на фейсбук-странице Wholeheart.live. Известно, что несколько последних лет молодой музыкант боролся с раком и умер в возрасте 25 лет. Именно эта страшная болезнь сначала перевернула, а позже и забрала его жизнь.

"Евгений родился 12.11.1997 в городе Ровно. Свою первую авторскую композицию он написал в 2014 году. В музыкальном направлении он закончил музыкальную школу по классу академической гитары. После этого – еще год принимал участие в конкурсах, играя музыку фламенко. Затем переключился на современную музыку, записал два альбома ("The First", "Мир Иллюзий") под именем Shchavlinskyi, начал заниматься саунд-продюсированием, работал как сессионный гитарист", — указано в сообщении.

Он сам писал песни, на которые иногда уходило 10 минут, а иногда — несколько недель или даже месяцев. "Единственное, что общее для песен, которые я могу назвать своим искусством, — это честность", — говорил известный в Ровно и далеко за его пределами артист.

В начале 2018 года он выступил на слепых прослушиваниях музыкального проекта "Голос страны". Там Щавлинский исполнил песню "Sing" группы Travis. Однако ни один из тренеров к нему тогда не вернулся (2 выпуск 8 сезон).

Однако молодой музыкант не опускал руки и писал песни дальше. Иногда он давал концерты, в том числе и в родном городе.

В 2021 году музыкант женился, причем за границей – во Флориде (США), где проживал некоторое время. Известно, что к тому моменту у него была уже четвертая стадия рака.

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