На фронте погиб известный украинский юморист и участник "Лиги Смеха" (фото)

Молодой Герой возвращается домой "на щите"

Известный украинский юморист, актер и вице-чемпион "Лиги Смеха" Роман Иваненко погиб на фронте. Он был участником команды "Наш Формат" из Каменец-Подольского и ушел на фронт добровольцем еще в первые дни после полномасштабного вторжения россии.

О его смерти накануне сообщил на своей странице в facebook глава Каменец-Подольского районного совета Михаил Симашкевич, откуда родом молодой защитник. Известно, что воин попал в окружение на Угледарском направлении еще в конце февраля и был ранен и взят в плен, где и погиб из-за неоказания оккупантами медицинской помощи.

Роман Иваненко — Доброволец, юморист, Воин с большой буквы. Попав в окружение, на Угледарском направлении, сражался до последнего рядом со своими побратимами. Получил тяжелое ранение, был взят в плен. Держался с 24.01. помощи не получил! Сегодня [12 марта — ред.] Романа эвакуировали "на щите"!", – сообщает Симашкевич.

Информацию о смерти Защитника подтвердила его жена Екатерина Иваненко. На ее странице в Instagram накануне появилось их последнее с Романом общее фото с подписью: "Ты был для меня всем… спасибо тебе за 10 лет счастья… теперь я не знаю, как жить без тебя, но я буду ради тебя".

Добавим, что полномасштабная война застала Романа в Германии. Однако он сразу решил вернуться в Украину и активно занимался волонтерством, а позже решил уйти на фронт добровольцем.

Роман Иваненко на "Лиге смеха"

Он был участником команды "Наш формат"

Роман Иваненко решил, что не просто будет помогать как волонтер, а пойдет на фронт добровольцем

Ранее мы сообщали, что на фронте погиб еще один участник "Лиги Смеха" — Ярослав Гаркавко. О его смерти стало известно в начале декабря прошлого года. Жизнь талантливого актера и комика оборвалась на 27-м году — до своего дня рождения он не дожил считанные дни.