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На фронті загинув відомий український гуморист та учасник "Ліги Сміху" (фото)

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Роман Іваненко Новина оновлена 13 березня 2023, 11:10
Роман Іваненко. Фото instagram.com/romka_ivanenko/

Молодий Герой повертається додому "на щиті"

Відомий український гуморист, актор та віце-чемпіон "Ліги Сміху" Роман Іваненко загинув на фронті. Він був учасником команди "Наш Формат" з Кам'янця-Подільського і пішов на фронт добровольцем ще у перші дні після повномасштабного вторгнення рф.

Про його смерть напередодні повідомив на своїй сторінці у facebook голова Кам'янець-Подільскої районної ради Михайло Сімашкевич, звідки родом молодий захисник. Відомо, що воїн потрапив в оточення на Вугледарському напрямку ще наприкінці лютого і був поранений та взятий в полон, де й загинув через ненадання окупантами медичної допомоги.

"Роман Іваненко — Доброволець, гуморист, Воїн з великої літери. Попавши в оточення, на Вугледарському напрямку, бився до останнього поруч із своїми побратимами. Отримав важке поранення, був взятий в полон. Тримався з 24.01. по 28.02. Але від терориста гідної медичної допомоги не отримав! Сьогодні [12 березня — ред.] Романа евакуювали "на щиті"!", — повідомляє Сімашкевич.

Інформацію про смерть Захисника підтвердила і його дружина Катерина Іваненко. На її сторінці в Instagram напередодні з’явилося їхнє останнє з Романом спільне фото та підписом: "Ти був для мене всім… дякую тобі за 10 років щастя… тепер я не знаю як жити без тебе, але я буду заради тебе".

Додамо, що повномасштабна війна застала Романа у Німеччині. Проте він відразу вирішив повернувся в Україну та активно займався волонтерством, а дещо пізніше вирішив піти на фронт добровольцем.

Роман Іваненко з "Ліги сміху" загинув на фронті
Роман Іваненко на "Лізі сміху"
Роман Іваненко - учасник "Ліга сміху" в складі команди "Наш формат" - загинув на фронті
Він був учасником команди "Наш формат"
Роман Іваненко - учасник "Ліги сміху" - загинув на фронті
Роман Іваненко вирішив, що не просто допомагатиме як волонтер, а піде на фронт добровольцем

Раніше ми повідомляли, що на фронті загинув ще один учасник "Ліги Сміху" — Ярослав Гаркавко. Про його смерть стало відомо на початку грудня торік. Життя талановитого актора і коміка обірвалося на 27-му році — до свого дня народження він не дожив лічені дні.

Теги:
#Комік #Гуморист #Ліга сміху #Загиблі воїни