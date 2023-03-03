Умер легендарный джазовый саксофонист Уэйн Шортер. Чем он запомнился (видео)

Соратник Майлза Дэвиса и Хэрби Хэнкока не дожил одного года до 90

В Лос-Анджелесе в возрасте 89 лет скончался один из величайших саксофонистов в истории джаза Уэйн Шортер. О смерти музыканта сообщили ВВС. Он умер в окружении своей семьи 2 марта.

Шортер прославился в качестве музыканта и композитора группы другой легенды джаза, Арта Блэйки, Jazz Messengers еще в 1950-х годах. В 1964 он присоединился к квинтету трубача Майлза Дейвиса, одного из ключевых джазовых новаторов.

В семидесятые Уэйн Шортер достигает пика своей славы с коллективом Weather Report, который основал совместно с пианистом Джо Завинулом – Weather Report и поныне считается одной из самых успешных джаз-рок-групп. Участвовал в записях другой легенды стиля фьюжн, группы Steely Dan, часто выступал дуэтом с не менее прославленным пианистом Хэрби Хэнкоком. В 2000 году основал собственный квартет, писал музыку для фильмов.

Заслуги Уэйна Шортера перед музыкальным бизнесом были отмечены 11 премиями "Грэмми", в том числе в престижной номинации "За достижения всей жизни" (2015). В 2017 году был объявлен победителем премии Polar Music Prize.

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