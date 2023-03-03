Помер легендарний джазовий саксофоніст Уейн Шортер. Чим він запам’ятався (відео)

Соратник Майлза Девіса та Хербі Хенкока не дожив одного року до 90

У Лос-Анджелесі у віці 89 років помер один із найславетніших саксофоністів в історії джазу Уейн Шортер. Про смерть музиканта повідомили ВВС. Він помер у оточенні своєї родини 2 березня.

Шортер прославився як саксафоніст і композитор групи іншої легенди джазу, Арта Блейкі, Jazz Messengers ще в 1950-х роках. У 1964 році він приєднався до квінтету трубача Майлза Дейвіса, одного з ключових джазових новаторів.

У сімдесяті Уейн Шортер досягає піку своєї слави з колективом Weather Report, який заснував спільно з піаністом Джо Завінулом – Weather Report і досі вважається одним із найуспішніших джаз-рок-гуртів. Брав участь у записах іншої легенди стилю ф’южн, групи Steely Dan, часто виступав дуетом з не менш уславленим піаністом Гербі Хенкоком. 2000 року заснував власний квартет, писав музику для фільмів.

Заслуги Вейна Шортера перед музичним бізнесом були відзначені 11 преміями "Греммі", зокрема у престижній номінації "За досягнення всього життя" (2015). 2017 року був оголошений переможцем премії Polar Music Prize.

"Телеграм" підібрав для вас кілька композицій, у яких можна почути гру славетного майстра.

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