Елвіс Преслі – супершпигун. На Netflix вийшов трейлер серіалу з Метью Макконахі (відео)

Перший мультсеріал про Елвіса зняла його вдова Прісцілла

Вдова "короля рок-н-ролу" Прісцілла Преслі нарешті розповіла світу правду — Елвіс був міжнародним супер-шпигуном, який під прикриттям концертів здійснював таємні спецоперації по всьому світі. Звісно ж, це не маячня і не сенсація з таблоїду, а сюжет анімаційного серіалу Netflix, що стартує 17 березня. А сьогодні на стрімінговій платформі з’явився перший трейлер серіалу. (Трейлер з українськими субтитрами ви можете переглянути на сторінці Netflix, присвяченій проекту.)

Іншою зіркою проекту став Метью Макконахі ("Інтерстеллар", "Даласький клуб покупців"), який подарував головному героєві свій голос. А творцями цієї екшн-комедії, поряд із Прісціллою Преслі, виступив Майк Арнольд, сценарист "Спецагента Арчера". Розробкою шоу займалася студія Titmouse — на їхньому рахунку мультсеріал "Квак і Жаб" для Apple TV+. У першому сезоні заплановано 10 серій тривалістю 35 хвилин кожна.

Один з найбільш успішних у комерційному плані виконавців ХХ століття, Елвіс Преслі сам зіграв як актор у трьох десятках фільмів, не рахуючи записів концертів, і став героєм сотень кінострічок. А 2022 року на екрани вийшов однойменний байопік режисера База Лурмана.

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