"Правдива брехня", Уотергейт та блазнірська історія світу. Головні серіальні прем'єри березня (відео)

Шість серіалів, на яких варто звернути увагу цього місяця

Серіальний рімейк фільму з Арнольдом Шварценеггером, повернення Мела Брукса та нова робота зірки "Краще дзвоніть Солу" та "Пуститися берега". "Телеграф" розглянув для вас перелік новинок місяця і відібрав шість серіалів березня, які найбільше зацікавили.

"Правдива брехня"

Творці серіалів продовжують переносити на малі екрани кінохіти минулого – тепер справа дійшла до серіального рімейку комедійного бойовика з Арнольдом Шварценеггером та Джеймі Лі Кертіс "Правдива брехня" (1994), який сам був рімейком французької стрічки Клода Зіді "Тотальне стеження". Нагадаємо, це історія про клерка, який виявляється спецагентом — намагаючись розібратися з проблемами у своїй сім’ї, сам того не бажаючи, він втягує дружину в смертельно небезпечну заварушку з арабськими терористами.

Судячи з трейлера, виконавцям головних ролей у серіалі — Стіву Хоуї ("Безсором’я") та Джинджер Гонзага ("Жінка-Халк") — бракує і харизми Шварценеггера та Кертіс, а також іронічної чарівності Міу-Міу та Тьєрі Лермітта у "Тотальній сліжці". Крім того, попередні серіальні адаптації CBS таких фільмів, як "Час пік" та "Тренувальний день", складно назвати вдалими. Критики сприйняли нову "Правдиву брехню" досить суворо, зазначивши, що творці серіалу відмовилися від кращих сюжетних рішень оригіналу.

Втім, залишається надія, що це шоу не може бути зовсім провальним завдяки твердій продюсерській руці Джеймса Кемерона ("Термінатор", "Аватар"). Прем’єру пілотної серії призначено на 1 березня.

"Дейзі Джонс та The Six"

Історія уявної рок-групи The Six та її сходження до міжнародної слави у 1970-ті частково заснована на біографії The Fleetwood Mac – поп-групи, чия 55-річна кар’єра сама по собі могла б стати сюжетом для серіалу, багатого на подій. У головній ролі фронтвумен групи Дейзі Джонс, знялася онука самого Елвіса Преслі Райлі Кіо (зірка "Під Сільвер-Лейк" та "Дівчинки за викликом"). Її вітчимом якийсь час був Майкл Джексон, тож про життя поп-ідолів актриса знає не з чуток.

Творці серіалу Скотт Нейштадтер та Майкл Уебер теж дещо розуміють у міфології шоу-бізнесу. П’ять років тому вони прославилися як сценаристи "Горі-творця", історії створення фільму "Кімната", що став таким же символом крайньої амбітності навпіл з непрофесійністю, як і легендарний "План номер 9 з космосу". Це вселяє надії на тлі провалів таких ностальгічних серіалів про шоу-бізнес 1970-х, як "Вініл" та "Померти від сміху". Відповідь отримаємо 3 березня.

"Всесвітня історія, частина 2"

96-річний комедіограф Мел Брукс, який останнім часом займався озвучкою мультфільмів та зйомками в ролях-камео, здається, видав свій самий забійний жарт: випустив серіал-продовження власного фільму "Всесвітня історія, частина 1" (1981), забористу пародію на історично блокбастери. У своїх комедіях він натхненно висміював "Зоряні війни", трилери Хічкока, класичні хорори, вестерни і так далі, але водночас створив як продюсер такі шедеври, як "Людина-слон" Девіда Лінча та "Муха" Девіда Кроненберга.

Судячи з трейлера, серіал побудований так само, як і фільм – у вигляді ланцюжка скетчів, у яких гумористично обігруються стереотипи про різні історичні епохи та особистості, від Ісуса Христа до Лева Троцького.

Цікаво, як сьогоднішні глядачі сприймуть у нашу епоху толерантності хамовитий гумор Брукса з масою сексистських і просто непристойних жартів. Але головна інтрига, чи побачимо ми у серіалі обіцяний скетч "Юдеї у космосі", який анонсувався у фіналі першої серії "Всесвітньої історії"? Дізнаємось 6 березня. У ролях – Джек Блек, Девід Духовни, Емілі Ратаковські, Денні де Віто та інші.

"Щасливчик Хенк"

Вільям Генрі Деверо-молодший завідує кафедрою англійської літератури десь у глибинці Пенсільванії і рятується від кризи середнього віку сарказмом – головною зброєю інтелектуала, придушеного тягарем життєвих обставин: дружина кинула, скорочення на роботі та ще й проблеми зі здоров’ям допікають. (Тема простатиту, що постійно педалюється, відчутно псує задоволення від цієї історії).

Екранізація не найкращого роману Річарда Руссо "Безпосередня людина" вселяє певні надії, завдяки виконавцю головної ролі і продюсеру Бобу Оденкерку – зірці таких хітів, як "Пуститися берега" та "Краще дзвоніть Солу". Чи вдалося творцям серіалу подолати недоліки книги і чи зможе він уникнути порівнянь із такою натужною сатирою на університетські звичаї Америки, як торішня екранізація "Білого шуму" Дона Делілло, побачимо 19 березня.

У "Щасливчику Хенке" також знімалися Мірей Інос ("Убивство") та Кайл Маклахлен, знаменитий виконанням ролі агента Дейла Купера у самі знаєте, якому серіалі.

"Великі надії"

На всіх, хто скучив за костюмованими британськими міні-серіалами, 26 березня чекає прем’єра екранізації одного з найкращих романів Чарльза Діккенса "Великі надії", причому це буде вже десята за рахунком адаптація книги для екрану і друга – у серіальному форматі. З урахуванням величезного обсягу у півтисячі сторінок і типової "мильної" фабули прози Діккенса, повної дивовижних збігів і запаморочливих поворотів, ця історія просто ідеально лягає в шість годинних епізодів.

Так що новий серіал стане найдокладнішою екранізацією "роману виховання" сироти на прізвисько Піп, який вибирається зі злиднів завдяки допомозі біглому каторжнику, закохується в холодну Fame fatale на ім’я Естелла, потрапляє у вищий світ Лондона тощо. Шоураннер "Великих надій" Стівен Найт прославився "Гострими картузами", так що в гостросюжетних історичних серіалах він дещо розуміє.

Дещо спантеличує актриса-мулатка Шалом Брюн-Френклін у ролі Естели, але в наш час навіть бравого гасконця д`Артаньяна грає чорношкірий актор. Та й загалом кастинг, прямо скажемо, біднуватий. Якщо попередні екранізації осяяли ціли сузір’я акторів екстра-класу, тут головна зірка – Олівія Колман ("Фаворитка"). Але їй довелося змагатися з такими виконавцями ролі міс Гевішем, як Джилліан Андерсон та Хелен Бонем-Картер.

"Сантехніки Білого дому"

Також не уникнути улюбленого жанру американських кінематографістів – драми, заснованої на реальних подіях з політичного життя. Тим більше, що Уотергейт став найбільшим політичним скандалом, який закінчився відставкою Річарда Ніксона у 1972 році.

Нагадаємо, що Джордж Гордон Лідді та Говард Хант, двоє оперативників з групи так званих "Сантехніків Білого дому", які займалися шпигунством та збором компромату на політичних опонентів Ніксона, організували напередодні президентських виборів прослуховування у штабі конкурентів. Після того, як ФБР злило подробиці цієї справи репортерам, вибухнув скандал, який вплинув на політичне і суспільне життя країни. І, звичайно ж, на поп-культуру: тільки про Ніксона зняли два фільми, а репортери The Washington Times, які проводили власне розслідування, стали героями класичної "Усієї президентської раті".

І ось тепер кінематографісти дісталися головних антигероїв цієї історії Лідді та Ханта, ролі яких виконали Вуді Харельсон ("Трикутник скорботи") та Джастін Теру ("Малхолланд драйв"). Також у серіалі задіяні Донал Глісон ("Зоряні війни") та Ліна Хіді, яка прославилася роллю Серсеї Ланністер у "Грі престолів". Точну дату прем’єри поки не заявлено.

