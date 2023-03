"Правдивая ложь", Уотергейт и шутовская история мира. Главные сериальные премьеры марта (видео)

Шесть сериалов, на которых стоит обратить внимание в этом месяце

Сериальный римейк фильма с Арнольдом Шварценеггером, возвращение Мэла Брукса и новая работы звезды "Лучше звоните Солу" и "Во все тяжкие". "Телеграф" изучил для вас список новинок месяца и отобрал шесть самых интригующих сериалов марта.

"Правдивая ложь"

Создатели сериалов продолжают переносить на малые экран кинохиты прошлого – теперь дело дошло до сериального римейка комедийного боевика с Арнольдом Шварценеггером и Джейми Ли Кертис "Правдивая ложь" (1994), который сам был римейком французской ленты Клода Зиди "Тотальная слежка". Напомним, это история о клерке, который оказывается спецагентом – пытаясь разобраться с проблемами в своей семье, сам того не желая, он втягивает жену в смертельно опасную заварушку с арабскими террористами.

Судя по трейлеру, исполнителям главных ролей в сериале — Стиву Хоуи ("Бесстыжие") и Джинджер Гонзага ("Женщина-Халк") — недостает и харизмы Шварценеггера и Кертис, и ироничного обаяния Тьери Лермитта и Миу-Миу, снимавшихся во французском оригинале. Кроме того, предыдущие сериальные адаптации CBS таких фильмов, как "Час пик" и "Тренировочный день", сложно назвать удачными. Критики отнеслись к новой "Правдивой лжи" довольно сурово, отметив, что создатели сериала отказались от лучших сюжетных решений оригинала.

Впрочем, остается надежда, что зрелище, направляемое твердой продюсерской рукой Джеймса Кэмерона ("Терминатор", "Аватар") не может быть совсем провальным. Премьера пилотной серии назначена на 1 марта.

"Дейзи Джонс и The Six"

История воображаемой рок-группы The Six и ее восхождения к международной славе в 1970-е частично основана на биографии The Fleetwood Mac – поп-группы, чья 55-летняя карьера сама по себе могла бы стать сюжетом для богатого событиями сериала. В главной роли фронтвумен группы Дейзи Джонс, снялась внучка самого Элвиса Пресли Райли Кио (звезда "Под Сильвер-Лэйк" и "Девушки по вызову"). Ее отчимом какое-то время был Майкл Джексон, так что о жизни поп-идолов актриса знает не понаслышке.

Создатели сериала Скотт Нейштадтер и Майкл Уэбер тоже кое-что понимают в мифологии шоу-бизнеса. Пять лет назад они прославились как сценаристы "Горе-творца", истории создания фильма "Комната", ставшего таким же символом крайней амбициозности пополам с непрофессионализмом, как и легендарный "План номер 9 из космоса". Это вселяет надежды на фоне провалов таких ностальгических сериалов о шоу-бизнесе 1970-х, как "Винил" и "Умереть со смеху". Ответ получим 3 марта.

"Всемирная история, часть 2"

96-летний комедиограф Мэл Брукс, который в последнее время занимался озвучкой мультфильмов и съемками в ролях-камео, кажется, выдал свою самую убойную шутку: выпустил сериал-продолжение своего фильма "Всемирная история, часть 1" (1981), забористую пародию на исторические блокбастеры. В своих комедиях он вдохновенно высмеивал "Звездные войны", триллеры Хичкока, классические хорроры, вестерны и так далее, но в то же время как продюсер создал такие шедевры, как "Человек-слон" Дэвида Линча и "Муха" Дэвида Кроненберга.

Судя по трейлеру, сериал построен точно также, как и фильм – в виде цепочки скетчей, в которых юмористически обыгрываются расхожие стереотипы о разных исторических эпохах и личностях, от Иисуса Христа до Льва Троцкого.

Любопытно, как сегодняшние зрители воспримут в нашу эпоху толерантности хамовитый юмор Брукса с массой сексистских и просто непристойных шуточек. Но главная интрига, увидим ли мы в сериале обещанный скетч "Евреи в космосе", который анонсировался в финале первой серии "Всемирной истории"? Узнаем 6 марта. В ролях – Джек Блэк, Дэвид Духовны, Эмили Ратаковски, Дэнни де Вито и другие.

"Счастливчик Хэнк"

Уильям Генри Деверо-младший заведует кафедрой английской литературы где-то в глубинке Пенсильвании и спасается от кризиса среднего возраста сарказмом – главным оружием интеллектуала, придавленного грузом жизненных обстоятельств: уходом жены, сокращениями на работе и проблемами со здоровьем (постоянно педалируемая тема простатита ощутимо портит удовольствие от этой истории).

Экранизация не самого лучшего романа Ричарда Руссо "Непосредственный человек" внушает определенные надежды, благодаря исполнителю главной роли и продюсеру Бобу Оденкерку – звезде таких хитов, как "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу". Удалось ли создателям сериала преодолеть недостатки книги и сможет ли он избежать сравнений с такой натужной сатирой на университетские нравы Америки, как прошлогодняя экранизация "Белого шума" Дона Делилло, увидим 19 марта.

В "Счастливчике Хэнке" также снимались Мирей Инос ("Убийство") и Кайл Маклахлен, знаменитый по роли агента Дэйла Купера в сами знаете, каком сериале.

"Большие надежды"

Всех, кто соскучился по костюмированным британским мини-сериалам, 26 марта ждет премьера экранизации одного из лучших романов Чарльза Диккенса "Большие надежды", причем это будет уже десятая по счету адаптация книги для экрана и вторая – в сериальном формате. C учетом огромного объема в полтысячи страниц и типичной "мыльной" фабуле прозы Диккенса, полной удивительных совпадений и головокружительных поворотов, эта история просто идеально ложится в шесть часовых эпизодов.

Так что новый сериал станет самой подробной экранизацией "романа воспитания" сироты по прозвищу Пип, который выбирается из бедности, благодаря помощи беглому каторжнику, влюбляется в холодную Fame fatale по имени Эстелла, попадает в высший свет Лондона и так далее. Шоураннер "Больших надежд" Стивен Найт прославился "Острыми козырьками", так что в остросюжетных исторических сериалах он кое-что понимает.

Несколько озадачивает актриса-мулатка Шалом Брюн-Фрэнклин в роли Эстеллы, но в наше время даже бравого гасконца д`Артаньяна играет чернокожий актер. Да и в целом кастинг, прямо скажем, бедноват. Если предыдущие экранизации озарялись целыми созвездиями актеров экстра-класса, здесь главная звезда – Оливия Колман ("Фаворитка"). Но зато ей пришлось соперничать с такими исполнительницами роли мисс Хэвишем, как Джиллиан Андерсон и Хэлен Бонэм-Картер.

"Сантехники Белого дома"

Ну и как обойтись без любимого жанра американских кинематографистов – драмы, основанной на реальных событиях из политической жизни? Тем более, что Уотергейт стал крупнейшим политическим скандалом, который закончился отставкой Ричарда Никсона в 1972 году.

Напомним, что Джордж Гордон Лидди и Говард Хант, двое оперативников из группы т.наз. "сантехников Белого дома", которые занимались шпионажем и сбором компромата на политических оппонентов Никсона, организовали накануне президентских выборов прослушку в штабе конкурентов. После того, как ФБР слило подробности этого дело репортерам, разразился скандал, оказавший огромное влияние на политическую и общественную жизнь страны. И, конечно же, на поп-культуру: только о Никсоне сняли два фильма, а репортеры The Washington Times, которые проводили собственное расследование, стали героями классической "Всей президентской рати".

И вот теперь кинематографисты добрались до главных антигероев этой истории Лидди и Ханта, роли которых исполнили Вуди Харельсон ("Треугольник скорби") и Джастин Теру ("Малхолланд драйв"). Также в сериале задействованы Донал Глисон ("Звездные войны") и Лина Хиди, прославившаяся ролью Серсеи Ланнистер в "Игре престолов". Точная дата премьеры пока не заявлена.

