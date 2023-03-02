Элвис Пресли – супершпион. На Netflix вышел трейлер сериала с Мэтью Макконахи (видео)

Первый мультсериал об Элвисе сняла его вдова Присцилла

Вдова "короля рок-н-ролла" Присцилла Пресли наконец-то рассказала миру правду – Элвис был международным супер-шпионом, который под прикрытием концертов осуществлял тайные спецоперации по всему миру. Конечно же, это не бредовая сенсация из таблоида, а сюжет анимационного сериала Netflix, который стартует 17 марта. А сегодня на стриминговой платформе появился первый трейлер сериала. (Трейлер с украинскими субтитрами вы можете посмотреть на страничке Netflix, посвященной проекту.)

Другой звездой проекта стал Мэтью Макконахи ("Интерстеллар", "Далласский клуб покупателей"), который подарил главному герою свой голос. А создателями этой экшн-комедии, наряду с Присциллой Пресли, выступил Майк Арнольд, сценарист "Спецагента Арчера". Разработкой шоу занималась студия Titmouse — на их счету мультсериал "Квак и Жаб" для Apple TV+. В первом сезоне запланировано 10 серий продолжительностью 35 минут каждая.

Один из самых коммерчески успешных исполнителей ХХ века, Элвис Пресли сам сыграл в качестве актера в трех десятках фильмов, не считая записей концертов, и стал героем сотен кинолент. А в 2022 году на экраны вышел одноименный байопик режиссера База Лурмана.

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