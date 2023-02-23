"Будут переть со всех сторон": генерал объяснил, почему большое наступление россиян только на руку ВСУ

Наступление будет развиваться примерно по такому же сценарию, как в прошлом году, но в этот раз "эффекта неожиданности" не будет

Российские оккупанты могут попытаться совершить еще одно масштабное наступление. Сделать это захватчики могут с разных сторон. Однако в любом случае для них это наступление завершится проигрышем.

Об этом генерал-майор Дмитрий Марченко, который в начале полномасштабной войны руководил обороной Николаева, а сейчас координирует партизанское движение на оккупированных территориях юга Украины, рассказал в интервью местному изданию "НикВести".

"Это мое личное мнение. Я надеюсь, что оно (наступление, — Ред.) будет. Не нужно этого пугаться, это очень хорошо, если оно будет. Вы должны понимать, что есть правила войны. Нам, допустим, чтобы сорвать их с мест, где они заняли оборону, нужно иметь в три раза больше личного состава техники. У нас нет этих ресурсов. Поэтому когда они идут в наступление, и мы организовываем контрнаступление, мы приравниваем наши силы и нам так легче с ними воевать", — сказал Марченко.

По мнению генерала-майора, российские оккупанты могут пойти со всех возможных для них сторон, чтобы не дать ВСУ сконцентрироваться на востоке. Наступление будет развиваться примерно по такому же сценарию, как в прошлом году, но сделать это им будет уже гораздо сложнее.

"Однозначно оно будет не только на востоке. Чтобы немного разбавить наши силы, чтобы мы не могли их сконцентрировать именно на востоке Украины. Они будут переть со всех сторон. Скорее всего это будет так, как они делали в начале. Но у них также заканчиваются ресурсы как человеческие, так и технические. Им будет это тяжело сделать", — заявил Марченко.

Некого "эффекта" внезапности у российских оккупантов в этот раз уже не выйдет. А у наших военных в этот раз будет западная техника, которая очень поможет в бою.

"У нас много преимуществ, но есть разница в количестве. Однако я думаю, что мы это количество скоро сравняем", — подытожил генерал-майор.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский высказал свое мнение относительно тревожной информации о возможном наступлении россиян на годовщину полномасштабной войны в нашей стране.