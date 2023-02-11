Смогут ли россияне повторить широкомасштабное наступление: в ГУР дали прогноз на февраль

Оккупанты пытаются атаковать, но у них недостаточно ресурсов

У российской армии нет достаточного количества сил, чтобы начать повторное широкомасштабное наступление накануне 24 февраля. Кроме того, у оккупантов недостаточно запасов высокоточного оружия.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк в комментарии изданию Kyiv Post. По его словам, наступление россии не прекращалось с 24 февраля 2022 года.

Россияне не обладают достаточным количеством ресурсов, чтобы начать новое масштабное наступление на нескольких направлениях. Главной целью командования захватчиков является достижение хотя бы какого-либо тактического успеха на востоке Украины. Однако, для этого у оккупантов недостаточно запасов высокоточного оружия — 80% его запасов уже использованы в войне.

"Россия сталкивается с нехваткой высокоточного оружия, и, несмотря на это, она продолжит использовать ракетный террор против мирного населения в Украине. Россияне уже использовали более 80 процентов высокоточных ракет. Они пытаются возобновить свое производство, но пока это им не удается", — подытожил представитель военной разведки Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что наступление россиян в Украине уже началось. Михаил Подоляк назвал направление, на котором оккупанты сосредоточили наибольшее количество войск.