ВСУ могут пойти по двум путям во время контрнаступления: анализ от генерала

Есть разные сценарии действий во время наступления ВСУ на врага

В США считают украинских военных достаточно подготовленными к контрнаступлению. Оно может пойти по двум векторам и иметь несколько вариантов, считают в США.

Об этом "OBOZREVATEL" рассказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах генерал армии Николай Маломуж. Он отметил, что наступление ВСУ может идти в двух форматах.

Первый – в южном направлении. Здесь могут рассматриваться прорывы на определенных территориях и дальнейшее, возможно, замедленное продвижение. Другим вариантом может быть наступление на юге или востоке в нескольких секторах с применением мощных ударов. В таком случае враг может быть дезорганизован и начать бегство. В таком варианте увольнения может идти по регионам или крупным секторам — Запорожье, Херсонщина и заход в Крым.

Второй формат о котором говорит генерал, контрнаступление на востоке в Луганской или Донецкой области. По его мнению, это даст перспективу большого количества ударов по тылам, флангам и на фронте, что позволит повторить сценарий наступления на Харьковском направлении. Противник не может нормально защищаться и отступает.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что данные об украинском контрнаступлении были среди тех, которые якобы "вытекли" из Пентагона. Поэтому контрнаступление могут отложить, пишут иностранные СМИ, называя и другие причины.