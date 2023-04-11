Война — день 412: оккупанты продвигаются в Бахмуте и готовятся к ракетному удару

Оперативно о главном 11 апреля

Полномасштабное российское вторжение в Украину продолжается 412 дней. В Бахмуте противник использует не только "вагнеровцев", но и привлекает десантников, по некоторой информации там он мог достичь незначительных успехов. По данным Генштаба наиболее активные бои ведутся на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Маринском направлениях. При этом в ВСУ фиксируют подготовку россиян к очередному ракетному удару, который может произойти в любой день.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 11 апреля, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

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О происходившем 8 апреля читайте в материале: Война — день 409: оккупанты несут потери под Авдеевкой, а ВСУ готовятся к контрнаступлению

Информация за 9 апреля доступна в сводке: Война — день 410: Донбасс остается эпицентром активных боевых действий, самые ожесточенные бои ведутся за Марьинку

С данными за 10 апреля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 411: оккупанты снижают темпы обстрелов и несут огромные потери