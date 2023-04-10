Война — день 411: оккупанты снижают темпы обстрелов и несут огромные потери
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Оперативно о главном 10 апреля
Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 411 дней. Оккупанты снижают темпы обстрелов, что может свидетельствовать о приближении кульминации российского наступления. При этом активные боевые действия продолжаются на Бахмутском, Лиманском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Вторжение обернулось для россиян огромным количеством потерь, но они так и не смогли достичь своих целей даже несмотря на использование ракетного террора.
В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 10 апреля, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.
01:00 В Мариуполе оккупанты сносят железнодорожный вокзал, — заместитель мэра Андрющенко.
00:00 По данным ВСУ, возле Марьинки и Авдеевки россияне ежедневно теряют около двух рот личного состава.
С данными за 7 апреля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 408: россияне продолжают безуспешно штурмовать Бахмут
О происходившем 8 апреля читайте в материале: Война — день 409: оккупанты несут потери под Авдеевкой, а ВСУ готовятся к контрнаступлению
Информация за 9 апреля доступна в сводке: Война — день 410: Донбасс остается эпицентром активных боевых действий, самые ожесточенные бои ведутся за Марьинку