Война — день 411: оккупанты снижают темпы обстрелов и несут огромные потери

Оперативно о главном 10 апреля

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 411 дней. Оккупанты снижают темпы обстрелов, что может свидетельствовать о приближении кульминации российского наступления. При этом активные боевые действия продолжаются на Бахмутском, Лиманском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Вторжение обернулось для россиян огромным количеством потерь, но они так и не смогли достичь своих целей даже несмотря на использование ракетного террора.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 10 апреля, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 В Мариуполе оккупанты сносят железнодорожный вокзал, — заместитель мэра Андрющенко.

00:00 По данным ВСУ, возле Марьинки и Авдеевки россияне ежедневно теряют около двух рот личного состава.

С данными за 7 апреля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 408: россияне продолжают безуспешно штурмовать Бахмут

О происходившем 8 апреля читайте в материале: Война — день 409: оккупанты несут потери под Авдеевкой, а ВСУ готовятся к контрнаступлению

Информация за 9 апреля доступна в сводке: Война — день 410: Донбасс остается эпицентром активных боевых действий, самые ожесточенные бои ведутся за Марьинку