россия похитила тысячи украинских детей-сирот: есть план, как их вернуть

В этом деле Украине очень важна помощь мирового сообщества

На территорию россии было насильно вывезено 4396 детей-сирот, которых незаконно удерживают в стране-агрессоре. В свою очередь в Украине формируют международную коалицию для возвращения этих детей.

Об этом вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала в эфире телеканала "Рада", сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Над созданием коалиции работает Координационный совет по защите и безопасности детей под председательством Андрея Ермака. Ее главной задачей станет возвращение детей-сирот в Украину, а также наказание виновных в этих преступлениях.

"В этом деле нам очень важна помощь мирового сообщества. Уже формируется пул международных лидеров, которые выразили свою публичную поддержку такой коалиции. Среди них Урсула фон дер Ляен, Матеуш Моравецкий и другие. Также должен быть посредник. Им может быть любой: Международный Комитет Красного Креста, УВКБ ООН, ЮНИСЕФ и т.д", — сказала Верещук.

Вице-премьер также выразила надежду, что такая платформа начнет действовать уже в ближайшее время.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ребенок из Украины, которого удалось "вырвать" у россиян, рассказал жуткие подробности того, что с ним происходило, пока он находился в рф.