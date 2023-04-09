Оккупанты продолжают давить, но наступление рф достигает кульминации: свежие карты боев в Украине

Враг немного снизил количество атак

Темп атак российских войск и количество обстрелов снижается, что может подтверждать более ранние предположения аналитиков Института изучения войны о приближающейся кульминации наступления врага. оккупанты используют артиллерию, чтобы компенсировать деградированный наступательный потенциал.

Украинские силы более точны в своих целях, но также, вероятно, выиграют от обороны на большинстве участков – наступательные операции обычно нуждаются в большем количестве артиллерии, отмечают аналитики ISW. В отчете они также отмечают, что министерство обороны россии может создавать условия для атаки под фальшивым флагом в Сумской области.

По данным Генштаба, атаки враги продолжали на Бахмутском, Лиманском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Удалось отбить более 50 атак в сутки.

Карта боевых действий в Украине

Восток Украины

Российские оккупанты на Лиманском направлении атаковали возле Верхнекаменского и южнее Кузьминого. Враг также продолжает укреплять пограничные с Украиной области.

Карта боевых действий в Луганской области

В Бахмуте русские войска и вагнеровцы не прекращают штурмы. Между ними растет напряжение за ответственность за тактические успехи. Кадры с геолокацией показывают, что враг мог продвинуться вплотную к трассе в юго-западном Бахмуте. По данным DeepState, враг пытается двигаться к железной дороге. В центре продолжаются ожесточенные бои. В окрестностях Бахмута русские оккупанты наступали возле Богдановки. Силы обороны отразили около 10 атак противника.

Карта боевых действий в Бахмуте

На Авдеевском и Марьинском направлениях враг атаковал в районе Новокалинового, Северного, Первомайского и Марьинки. В Марьинке отразили более 15 атак.

Карта боевых действий в Донецкой области

Юг Украины

Российские источники продолжают обсуждать запланированное украинское контрнаступление на юге Украины, включая гипотезы о возможности высадки украинского десантного десанта через Каховское водохранилище. Оккупанты продолжают обстрел прифронтовых территорий, а на оккупированных — усиливают поиски несогласных с их присутствием.

Карта боевых действий в Запорожской области

Карта боевых действий в Херсонской области

Ранее Телеграф сообщал, что в сеть попали документы нацразведки США. Часть из них касается Украины. За слив данных могут отвечать не только россияне, считают эксперты.