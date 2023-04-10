Что будет с сотнями тысяч ввезенных в Крым россиян: у Зеленского дали ответ

Россияне, которые незаконно въехали в Крым, будут обязаны покинуть полуостров

Россиянам, которые приехали в оккупированный Крым, уже сейчас следует покинуть территорию полуострова. Если они этого не сделают, их ждет принудительное выдворение.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявила постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева.

"Мы советуем им раньше уезжать из оккупированного Крыма, пока у них есть такая возможность. Для тех, кто не послушает, в украинском законодательстве есть такая процедура, как принудительное выдворение. Почти все граждане РФ, въехавшие в Крым за время оккупации, въехали незаконно. Они не обращались в украинские миграционные органы", — уточнила она.

По словам Ташевой, коллективное выдворение россиян будет незаконным, а значит Украина должна будет выписать сто или двести тысяч индивидуальных решений

"Этим должны заниматься украинские миграционные органы, которые возобновят работу после деоккупации. Понимаем, чтобы система работала быстро, таких центров должно быть создано очень многое", — сказала она.

Также Ташева рассказала о том, что будет с недвижимостью, которую построили уже после оккупации полуострова.

"Мы не признаем все соглашения, там подписанные, если они не были параллельно зафиксированы согласно украинскому законодательству. Мы будем все это верифицировать, дадим время для перерегистрации соглашения по украинскому законодательству", — уточнила чиновница.

По словам Ташевой, каждый россиянин, который незаконно въехал в Крым и купил там недвижимость, — это преступник.

"Почему преступник? Он соучастник международного преступления, изменения демографического состава населения. Но могут быть вопросы, касающиеся его имущества, за которое он якобы заплатил собственные средства. В дальнейшем такое лицо, скорее всего, будет обращаться в Европейский суд по правам человека с иском против Украины. Поэтому следует разрабатывать компенсационный механизм", — завершила она.

Напомним, ранее мы писали, что у Зеленского пообещали большие проблемы любителям россии в Крыму.