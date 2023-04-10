Що буде із сотнями тисяч ввезених до Криму росіян: у Зеленського дали відповідь

Росіяни, які незаконно в'їхали до Криму, будуть зобов'язані залишити острів

Росіянам, які приїхали до окупованого Криму, вже зараз слід залишити територію півострова. Якщо вони цього не зроблять, на них чекає примусове виселення.

Про це в інтерв’ю "РБК-Україна" заявила постійний представник президента України в Криму Таміла Ташева.

"Ми радимо їм раніше їхати з окупованого Криму, поки вони мають таку можливість. Для тих, хто не послухає, в українському законодавстві є така процедура, як примусове виселення. Майже всі громадяни РФ, які в’їхали в Крим за час окупації, в’їхали незаконно. Вони не зверталися до українських міграційних органів", — уточнила вона.

За словами Ташевої, колективне виселення росіян буде незаконним, а отже Україна має виписати сто чи двісті тисяч індивідуальних рішень.

"Цим мають займатися українські міграційні органи, які відновлять роботу після деокупації. Розуміємо, щоб система працювала швидко, таких центрів має бути дуже багато створено", — сказала вона.

Також Ташева розповіла про те, що буде з нерухомістю, яку звели вже після окупації півострова.

"Ми не визнаємо всі угоди, там підписані, якщо вони не були паралельно зафіксовані згідно з українським законодавством. Ми все це верифікуватимемо, дамо час для перереєстрації угоди за українським законодавством", — уточнила чиновниця.

За словами Ташевої, кожен росіянин, який незаконно в’їхав до Криму та купив там нерухомість, — це злочинець.

"Чому злочинець? Він співучасник міжнародного злочину, зміни демографічного складу населення. Але можуть бути запитання щодо його майна, за яке він нібито заплатив власні кошти. Надалі така особа, швидше за все, звертатиметься до Європейського суду з прав людини з позовом проти України. Тому слід розробляти компенсаційний механізм", — додала вона.

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