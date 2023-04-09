Война — день 410: Донбасс остается эпицентром активных боевых действий, самые ожесточенные бои ведутся за Марьинку

Оперативно о главном 9 апреля

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 410 дней. Эпицентром активных боевых действий остается Восток Украины. Там продолжаются попытки наступления россиян на четырех направлениях – Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Самые ожесточенные бои среди указанных участков продолжаются за Марьинку. Также враг пытается наступать и на Бахмутском направлении и взять под контроль Бахмут.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 9 апреля, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Российские оккупанты в субботу в очередной раз обстреляли Херсон из-за чего в некоторых районах пропало электроснабжение, энергетики работают над устранением неполадок, сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

Информация за 6 апреля доступна в сводке: Война — день 407: оккупанты давят на Бахмут, а ВСУ имеют успехи под Авдеевкой

С данными за 7 апреля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 408: россияне продолжают безуспешно штурмовать Бахмут

О происходившем 8 апреля читайте в материале: Война — день 409: оккупанты несут потери под Авдеевкой, а ВСУ готовятся к контрнаступлению