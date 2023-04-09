Укр

Война — день 410: Донбасс остается эпицентром активных боевых действий, самые ожесточенные бои ведутся за Марьинку

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Бои за Украину продолжаются 410 дней Новость обновлена 09 апреля 2023, 00:01
Бои за Украину продолжаются 410 дней. Фото Телеграф

Оперативно о главном 9 апреля

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 410 дней. Эпицентром активных боевых действий остается Восток Украины. Там продолжаются попытки наступления россиян на четырех направлениях – Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Самые ожесточенные бои среди указанных участков продолжаются за Марьинку. Также враг пытается наступать и на Бахмутском направлении и взять под контроль Бахмут.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 9 апреля, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Российские оккупанты в субботу в очередной раз обстреляли Херсон из-за чего в некоторых районах пропало электроснабжение, энергетики работают над устранением неполадок, сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

Информация за 6 апреля доступна в сводке: Война — день 407: оккупанты давят на Бахмут, а ВСУ имеют успехи под Авдеевкой

С данными за 7 апреля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 408: россияне продолжают безуспешно штурмовать Бахмут

О происходившем 8 апреля читайте в материале: Война — день 409: оккупанты несут потери под Авдеевкой, а ВСУ готовятся к контрнаступлению

Теги:
#Украина #Россия #Война