Война — день 408: россияне продолжают безуспешно штурмовать Бахмут

Оперативно о главном 7 апреля

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 408 дней. На Донбассе продолжаются активные боевые действия — войска оккупантов продолжают в целом безуспешные штурмы позиций ВСУ, при этом неся существенные потери как в технике, так и в живой силе. Особо ожесточенные бои, как и раньше, происходят в районе Бахмута (Донецкая обл.). Там российская регулярная армия и наемники ЧВК "Вагнера" продолжают пытаться пробить украинскую оборону, однако фронт на окраинах города, по некоторым данным, "встал намертво". В районе Авдеевки у оккупантов также нет каких-либо успехов: крайняя попытка наступления провалилась и принесла россиянам лишь очередные потери.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 7 апреля, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Оккупанты ударили по Херсонщине управляемыми авиабомбами: ранены семь человек.

00:00 Греция готова направить Украине еще одну партию БМП-1, артиллерийские снаряды и боеприпасы к стрелковому вооружению, заявил начальник Генштаба национальной обороны Греции генерал Константинос Флорос.

О происходившем 4 апреля читайте в материале: Война — день 405: оккупанты меняют тактику обстрелов и штурмуют Бахмут

Информация за 5 апреля доступна в сводке: Война — день 406: оккупанты готовятся к боям за Крым, но продолжают атаковать Бахмут

С данными за 6 апреля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 407: оккупанты давят на Бахмут, а ВСУ имеют успехи под Авдеевкой