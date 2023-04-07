Российская армия понесла огромные потери под Авдеевкой: актуальные карты боев

Оккупанты могут создавать специальные ротные подразделения "Шторм Z", чтобы усиливать уже действующие армейские формирования

Последние дни приносят достаточно хорошие новости из Авдеевского направления. После определенных успехов на этом участке фронте в ВСУ отчитались, что всего через несколько суток российские захватчики могли потерять здесь до 4 тысяч представителей личного состава. Однако позиционные бои продолжаются как под Авдеевкой, так и в других "горячих точках".

Детальнее об этом сообщают в свежей сводке аналитики Института изучения войны (ISW). Специалисты подчеркивают, что на оккупированных территориях Донбасса россияне могли начать создавать специальные ротные подразделения "Шторм Z", формируемые из новонабранных резервистов. В основном их планируют размещать на линии Донецк — Авдеевка для усиления оккупационной армии, регулярно терпящей неудачи на этом участке фронта. Аналитики считают, что подобные формирования вряд ли смогут улучшить ситуацию даже несмотря на возможные отдельные тактические продвижения.

Продолжаются боевые столкновения и в других направлениях. За минувшие сутки враг не покидал попыток наносить удары на линии Купянск – Сватово – Кременная. Неспокойно, конечно, и в Бахмуте. В то же время из Крыма россияне уже могли передислоцировать часть техники, переживая из-за возможного наступления ВСУ.

Карта боевых действий в Украине 07.04.2023

Восток Украины

6 апреля россияне совершили несколько ограниченных наземных атак под Купянском, Сватовым и Кременной. Вероятно, возле Дибровы, что в 5 км от Кременной, была сорвана украинская попытка вернуть утраченные позиции. При этом враг потерпел неудачу вблизи Невского, Григорьевки и Спорного. Фиксировались бои под Двухлетней, Песчаным и Стельмаховкой.

Карта боевых действий на востоке Украины 07.04.2023

Продолжаются вражеские атаки и на Бахмутском направлении. С помощью геолокационных кадров удалось узнать, что оккупанты частично продвинулись в центре города к северу от шоссе T0504. Тем временем "вагнеровцам" серьезно досталось под Ивановским, расположенным в 6 км от Бахмута. За прошедшие сутки оккупанты несколько раз пытались атаковать Богдановку и Орехово-Василовку, но потерпели неудачу.

Карта боев за Бахмут 07.04.2023

Особое внимание сейчас уделяется Авдеевке. Как уже упоминалось, именно на этом отрезке фронта враг всего за несколько дней мог потерять до 4 тысяч представителей личного состава. Об этом заявили в пресс-центре войск Таврического направления, подчеркивает ISW. Большинство из этих окупантов в свое время проходили подготовку на территории Беларуси, однако, как видим, протекторат "бацьки" не помог никому. Фиксировались также неудачные попытки атак армии рф под Новокалиновым, Северным, Первомайским, Марьинкой и самой Авдеевкой.

Остается активным и Угледарское направление, однако все российские источники, рассказывающие о наступлениях своих военных, по всей вероятности преувеличивают их значимость. В частности, аналитики ISW не смогли найти адекватных подтверждений каким-либо значительным атакам города за последние дни. В Генштабе ВСУ утверждают, что в последнее время на западе Донбасса никаких наступательных действий со стороны оккупантов не было.

Карта боев на Донбассе 07.04.2023

Юг Украины

Как уже упоминалось, россияне вполне могли переместить часть военной техники из Крыма в другие оккупированные южные регионы Украины. Главная причина – страх перед контрнаступлением ВСУ. Эту теорию подтверждают спутниковые снимки, попавшие в аналитики Института изучения войны. На них изображены многочисленные броневики, танки и прицепные артиллерийские системы, которые вывозились со склада в Медведевке (под Джанкоем) в период с 17 марта по 5 апреля.

Тем временем армия противника продолжает оборону своих позиций и обстрел мирных городов в южных областях Украины. В частности, в Запорожской области враг действительно больше сосредоточен на собственной безопасности, чем на штурмах украинской стороны.

Карта боев в Запорожской области 07.04.2023

Минувшим вечером оккупанты выпустили по Херсонщине немало снарядов. По данным ОВА, под огонь попали Берислав, Новоберислав и Казачье. К сожалению, семь человек получили ранения. Более подробная информация о разрушении еще уточняется.

Однако без ответа россияне не остаются. Особое внимание ВСУ в последние дни уделяют Мелитополю, где регулярно происходит "бавовна". Несмотря на то, что оккупанты утверждают, что работа средств ПВО остается эффективной, местные паблики распространяют данные о поражениях отдельных российских баз с техникой и личным составом.

Карта боев на юге Украины 07.04.2023

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о новой выдумке российской пропаганды, касающейся действий ВСУ на фронте. Путинские СМИ пытаются находить любые информационные поводы для дискредитации наших защитников.

Также мы писали, что украинская армия могла впервые официально показать кадры ударов по российской территории. На видео изображено уничтожение очередного состава армии рф.