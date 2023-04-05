У ВСУ значимый успех на Донбассе: что известно на данный момент

Авдеевка пропала из сводок Генштаба

Пока россияне уже на протяжении семи месяцев пытаются захватить Бахмут, буквально стирая его с лица Земли, наши воины достигают успехов не только в обороне, но и в контрнаступательных действиях.

Об этом свидетельствуют данные из отчета Института изучения войны.

Так, согласно информации аналитоков, Вооруженные силы Украины провели успешную контратаку возле населенного пункта Авдеевка, что на Донетчине

"Украинские силы, вероятно, провели контратаку к северо-востоку от Авдеевки. Геолокационные кадры, опубликованные 2 апреля, указывают на то, что украинские силы, вероятно, отбили позиции к северо-западу от Новоселовки (17 км к северо-востоку от Авдеевки) и продвинулись вплотную к населенному пункту", — говорится в отчете.

При этом отмечается, что пока непонятно удерживают ли еще ВСУ эти позиции или они провели разведывательную операцию и впоследствии покинули этот район.

В тоже время аналитики утверждают, что оккупанты в свою очередь не проводили никаких подтвержденных наземных атак на западе Донецкой области 4 апреля.

Стоит отметить, что на ситуацию обратил внимание и известный блогер Роман Шрайк. Он, ссылаясь на информацию Генштаба ВСУ, отмечает что Авдеевка, ранее фигурировала во всех сводках, где идут ожесточенные бои, а уже 5 апреля — её там нет.

Он отметил, что пока не делает из этого больших выводов, но следит за развитием ситуации.

Напомним, ранее мы писали, что украинские военные не дают врагу продвигаться.

Также мы сообщали, что в Авдеевке из-за обстрелов погиб младенец.