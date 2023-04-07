Украину отстроят "гастарбайтеры": из-за дефицита рабочих кадров ожидается наплыв работников из Азии и Африки

Государству нужно уже сейчас готовиться к социализации большого количества иностранцев

После победы для развития Украины наиболее востребованными будут строители, сварщики, столяры, каменщики, маляры, слесари, электрики, облицовщики и т.д., прогнозируют аналитики сайта по поиску работы Work.ua

Ведь за год полномасштабной войны россия нанесла ущерб инфраструктуре Украины на почти $144 млрд. Такие данные обнародовал KSE Institute. В общей сложности повреждено или разрушено более 150 тыс. жилых домов, нанесен огромный ущерб сфере инфраструктуры. При этом старший экономист Всемирного Банка Нитин Умапати отмечает, что доля рабочего населения Украины уменьшилась. А дефицит рабочих рук наблюдался еще до войны.

Только 36% украинцев планируют вернуться

От того, когда закончится война, зависит оценка масштабов разрушения, адаптация и интеграция украинских беглецов от нее, а также место воссоединения семей считает директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины Элла Либанова. Семьи будут выбирать, вернутся ли женщины с детьми домой, или мужчины поедут к ним, потому что ждать соцгарантии от воюющего государства просто опрометчиво. А вот Польша, Германия их охотно предоставляют.

Во время онлайн-опроса, проведенного Украинским институтом будущего совместно с "Нью Имидж Маркетинг Групп", лишь 36% украинцев отметили, что их родственники намерены вернуться в Украину, еще 31% вернутся, если будут иметь работу, а 22% вообще не планирует этого делать.

Так что эксперты прогнозируют, что к 30-му году в Украине будет 24-32 млн, и ничего лучшего не стоит ожидать.

Эксперты дают совсем неутешительные для страны прогнозы

Приедут мигранты из более бедных стран

В этой связи трудно оценить масштабы миграционного притока в Украину. Если у нас будет экономический бум, а он, скорее всего, будет, считает Элла Либанова, появится большое количество рабочих мест, и кто к нам поедет, откуда и сколько трудно прогнозировать.

Как пояснил БизнесТелеграф старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи, кандидат экономических наук Алексей Позняк, прежде всего, стоит ожидать мигрантов из африканских и азиатских стран, которые до нашей полномасштабной войны были гораздо беднее, и у которых большая рождаемость.

Это будет огромной проблемой и уже рано к этому нужно готовиться.

" Вы убеждены в том, что бабка в селе готова жить рядом с африканцем или индусом? — спрашивает журналистку Бизнес Телеграфа Элла Либанова . — Это проблема во всем мире, где людей готовят к проживанию в одной среде с детства. А у нас кого в детском саду готовят к этому? Никого ”.

Однако демограф надеется, что прибудут и европейцы. Она считает, что полностью восстановить разрушенную экономику Украины без транснациональных корпораций невозможно. А если они зайдут в Украину, то можно ожидать и европейские зарплаты.

Свято место пусто не бывает

Президент Зеленский в 2019 году сказал, что нас 65 млн, потому что украинцы живут по всему миру, а в Украине – офис. "Кто нам нужен: граждане, работники или налоговые агенты, которые платят НДФЛ, а работают по всему миру и достаточно тех, кто есть?" - задают вопросы некоторые специалисты.

"Есть ключевой параметр — плотность населения , — отмечает Элла Либанова. — Конечно, есть Норвегия там, где 14 человек на один километр, а у нас где-то 45 человек. Но это разные километры, там леса. А у нас не леса и мировой опыт говорит о том, что свято место пусто не бывает. Не будут жить здесь украинцы, — то найдется кому. И страны с большим количеством рабочих мигрантов не являются для нас примером. Эмираты – там принципиально другая система, потому что владельцы нефти только граждане. А у нас чем будут владеть? "

Россия никуда не денется

Также демограф считает, что особое внимание потребует развитие территорий, граничащих с РФ и Беларусью.

"Никуда РФ не денется, никто ее не будет разваливать, по крайней мере специально, разве что сама по себе. Мы должны думать, как развивать эти территории, возможно, взять опыт Израиля или других стран", — говорит Либанова.

Так что с такими соседями еще больше специалистов рабочих профессий понадобится для ВПК.

В целом, резюмируют эксперты, Украине нужно готовиться к изменению состава населения. И украинцам придется жить и работать с представителями разных рас и выходцами из разных континентов.