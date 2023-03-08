Восстановление Украины: в Брюсселе эксперты обсудили пути активизации международных усилий для начала восстановления нашего государства

Эксперты призвали ЕС и США не откладывать начало восстановления Украины

Нужно немедленно ответить украинцам – когда, как и за счет каких средств будет осуществляться восстановление Украины. Об этом шла речь на совместном мероприятии Европейского политического центра и Международного центра перспективных исследований 7 марта 2023 года в Брюсселе.

В дискуссии на тему "Восстановление Украины: восстанавливать лучше и умнее" приняли участие бывший Посол США в Украине Уильям Тейлор, член Европейского парламента Виола фон Крамон, глава департамента санкционной политики НАПК Агия Загребельская, член Комитета по антикоррупционной политике, депутат от партии "Слуга народа" Алексей Жмеренецкий, руководитель программ Европейского политического центра Аманда Пол и ряд других украинских и зарубежных экспертов.

Эксперты призвали ЕС и США не откладывать начало мер по восстановлению Украины и начать экспериментальные проекты в уволенных регионах уже сейчас. Эксперт МЦПИ Егор Киян, представивший аналитический документ "ВОССТАНОВЛЕНИЕ УКРАИНЫ: ИНИЦИАТИВЫ, ПОДХОДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ", призвал не медлить ни с началом восстановления, ни с разработкой международно-правовых механизмов для конфискации замороженных активов Российской Федерации.

Относительно замороженных активов частных лиц представитель НАПК А.Загребельская отметила, что решения о добровольном внесении этими лицами средств на нужды восстановления Украины не должны быть индульгенцией, а стать средством пополнения государственного бюджета Украины. Учитывая обращение к Еврокомиссии властей Великобритании относительно инициативы российского олигарха Абрамовича о добровольной передаче средств от продажи футбольного клуба "Челси", она подчеркнула, что это хороший пример для того, чтобы ЕС проработал соответствующие решения о путях осуществления добровольных взносов подсанкционными лицами в пользу Украины.

В ходе дискуссии особо была отмечена необходимость привлечения гражданского общества, общин и регионов к восстановлению нашего государства. Глава Международного фонда "Возрождение" (укр. "Відродження") А.Сушко подчеркнул, что роль гражданского общества должна быть не только в контроле расходования средств, но и в определении приоритетов и проектов восстановления. Восстановление Украины должно стать приоритетом для ЕС уже сегодня, Евросоюз должен вести диалог об этом не только с украинскими властями, но и с гражданским обществом, отметила депутат Европарламента Виола фон Крамон.

А американский дипломат У.Тейлор предложил закрепить распределение ролей между США и ЕС: в то время, когда США отвечают главным образом за составляющую сотрудничества с Украиной, ЕС должен взять на себя лидерство в процессе восстановления.

В качестве примера организации процесса восстановления эксперты обсудили опыт реализации проектов вроде плана Маршала, недавний опыт работы Европейского агентства по реконструкции Западных Балкан или пример международного фонда "Укрытие", обеспечившего возведение безопасного конфайнмента над Чернобыльской АЭС.

Все эти примеры достойны изучения и использования их опыта, однако послевоенное восстановление Украины по размаху и специфике будет уникальным проектом для современной Европы, а значит, потребует уникальных инструментов и инновационных подходов, подытожил мероприятие эксперт МЦПИ Егор Киян.

Ознакомиться с исследованием можно по ссылке.