Відбудова України: у Брюсселі експерти обговорили шляхи активізації міжнародних зусиль для початку відбудови нашої держави

Експерти закликали ЄС та США не відкладати початок відбудови України

Потрібно негайно дати відповідь українцям – коли, як і за рахунок яких коштів буде здійснюватися відбудова України. Про це йшлося на спільному заході Європейського політичного центру та Міжнародного центру перспективних досліджень 7 березня 2023 року у Брюсселі.

У дискусії на тему "Відбудова України: відбудовувати краще та розумніше" взяли участь колишній Посол США в Україні Вільям Тейлор, член Європейського парламенту Віола фон Крамон, очільниця департаменту санкційної політики НАЗК Агія Загребельська, член Комітету з питань антикорупційної політики, депутат від партії "Слуга народу" Олексій Жмеренецький, керівник програм Європейського політичного центру Аманда Пол та низка інших українських та закордонних експертів.

Експерти закликали ЄС та США не відкладати початок заходів по відбудові України та розпочати експериментальні проекти у звільнених регіонах вже зараз. Експерт МЦПД Єгор Киян, який представив аналітичний документ "ВІДБУДОВА УКРАЇНИ: ІНІЦІАТИВИ, ПІДХОДИ, РЕКОМЕНДАЦІЇ", закликав не зволікати ні з початком відбудови, ні з розробкою міжнародно-правових механізмів для конфіскації заморожених активів Російської Федерації.

Щодо заморожених активів приватних осіб, представник НАЗК А.Загребельська зазначила, що рішення щодо добровільного внесення цими особами коштів на потреби відбудови України не повинні бути індульгенцією, а стати засобом поповнення державного бюджету України. З огляду на звернення до Єврокомісії влади Великої Британії стосовно ініціативи російського олігарха Абрамовича щодо добровільної передачі коштів від продажу футбольного клубу Челсі, вона наголосила, що це гарний приклад для того, щоб ЄС опрацював відповідні рішення щодо шляхів здійснення добровільних внесків підсанкційними особами на користь України.

У ході дискусії особливо було наголошено на необхідності залучення громадянського суспільства, громад та регіонів до відбудови нашої держави. Голова Міжнародного фонду Відродження О.Сушко наголосив, що роль громадянського суспільства має бути не лише у контролі витрачання коштів, але і у визначенні пріоритетів і проєктів відбудови. Відбудова України має стати пріоритетом для ЄС вже сьогодні, Євросоюз має вести діалог про це не лише з українською владою, але і з громадянським суспільством, зазначила депутат Європарламенту Віола фон Крамон.

А американський дипломат В.Тейлор запропонував закріпити розподіл ролей між США та ЄС: у той час, коли США відповідають головним чином за безпекову складову співробітництва з Україною, ЄС маж взяти на себе лідерство у процесі відбудови.

Як приклад організації процесу відбудови експерти обговорили досвід реалізації проєктів на зразок плану Маршала, нещодавній досвід роботи Європейської агенції з реконструкції Західних Балкан чи приклад міжнародного фонду Укриття, який забезпечив зведення безпечного конфайнменту над Чорнобильською АЕС.

Усі ці приклади варті вивчення та використання їх досвіду, однак поствоєнна відбудова України за розмахом та специфікою буде унікальним проєктом для сучасної Європи, а отже потребуватиме унікальних інструментів та інноваційних підходів, підсумував захід експерт МЦПД Єгор Киян.

Ознайомитись з дослідженням можна за посиланням.