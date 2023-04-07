Україну відбудують "гастарбайтери": через дефіцит робочих кадрів очікується наплив працівників з Азії та Африки

Державі потрібно вже зараз готуватися до соціалізації великої кількості іноземців

Після перемоги для розбудови України найбільш затребуваними будуть будівельники, зварювальники, столяри, муляри, маляри, слюсарі, електрики, облицювальники тощо, прогнозують аналітики сайту з пошуку роботи Work.ua

Адже, за рік повномасштабної війни росія завдала збитків інфраструктурі України на майже $144 млрд. Такі дані оприлюднив KSE Institute. Загалом пошкоджено або зруйновано понад 150 тис. житлових будинків, завдано величезної шкоди сфері інфраструктури. При цьому старший економіст Світового Банку Нітін Умапаті наголошує, що частка робочого населення України зменшилась. А дефіцит робочих рук простежувався ще до війни.

Лише 36% українців планують повернутися

Від того, коли закінчиться війна, залежить оцінка масштабів руйнування, адаптація та інтеграція українських втікачів від неї, а також місце воз’єднання родин вважає директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України Елла Лібанова. Сім’ї вибиратимуть, чи жінки з дітьми повернуться додому, чи чоловіки поїдуть до них, бо чекати соцгарантії від держави, яка воює, просто необачно. А от Польща, Німеччина їх охоче надають.

Під час онлайн-опитування, проведеного Українським інститутом майбутнього спільно з "Нью Імідж Маркетинг Груп" лише 36% українців зазначили, що їхні родичі мають однозначний намір повернутися в Україну, ще 31% повернуться, якщо матимуть роботу, а 22% взагалі не планує цього робити.

Тож, експерти прогнозують, що до 30-го року в Україні буде 24-32 млн, і нічого кращого не варто очікувати.

Експерти дають геть невтішні для країни прогнози

Приїдуть мігранти з бідніших країн

У зв’язку з цим важко оцінити масштаби міграційного припливу до України. Якщо в нас буде економічний бум, а він скоріше за все буде, вважає Елла Лібанова, з’явиться велика кількість робочих місць, і хто до нас поїде, звідки і скільки важко прогнозувати.

Як пояснив БізнесТелеграфу старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи, кандидат економічних наук Олексій Позняк, перш за все варто очікувати мігрантів з африканських та азійських країн, які до нашої повномасштабної війни були набагато бідніші, та в яких велика народжуваність.

Це буде величезною проблемою і вже зарані до цього треба готуватися.

"Ви переконані в тому, що бабця в селі готова жити поруч з африканцем, чи індусом? — запитує журналістку Бізнес Телеграфу Елла Лібанова. — Це є проблемою в усьому світі, де людей готують до проживання в одному середовищі змалечку. А в нас кого в дитячому садку готують до цього? Нікого".

Однак, демографиня сподівається, що прибудуть і європейці. Вона вважає, що повністю відновити зруйновану економіку України без допомоги транснаціональних корпорацій неможливо. А, якщо вони зайдуть в Україну, то можна очікувати і європейські зарплати.

Святе місце пустим не буває

Президент Зеленський у 2019 році сказав, що нас 65 млн, бо українці живуть по всьому світу, а в Україні — офіс. "Хто нам потрібен: громадяни, працівники, чи податкові агенти, які платять ПДФО, а працюють по всьому світу і достатньо тих, хто є?" — ставлять питання деякі фахівці.

"Є ключовий параметр – щільність населення, — зазначає Елла Лібанова. — Звичайно, є Норвегія там, де 14 людей на один кілометр, а в нас десь 45 осіб. Але то різні кілометри, там ліси. А в нас не ліси і світовий досвід говорить про те, що святе місце пустим не буває. Не будуть жити тут українці, знайдеться кому. І те, що є країни з великою кількістю робочих мігрантів не є для нас прикладом. Ті ж Емірати – там принципово інша система, тому що власники нафти тільки громадяни. А у нас чим будуть володіти?"

Росія нікуди не подінеться

Також демографиня вважає, що особливої уваги потребуватиме розвиток територій, які межують з рф і білоруссю.

"Нікуди рф не подінеться, ніхто її не розвалюватиме, принаймні спеціально, хіба що сама по собі. Ми маємо думати, як розвивати ці території, можливо, взяти досвід Ізраїлю, чи інших країн", — говорить Лібанова.

Тож, з такими сусідами, ще більше спеціалістів робітничих професій знадобиться для ВПК.

Загалом, резюмують експерти, Україні треба готуватися до зміни складу населення. І українцям доведеться жити та працювати з представниками різних рас та вихідцями з різних континентів.