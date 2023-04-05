Война — день 406: оккупанты готовятся к боям за Крым, но продолжают атаковать Бахмут
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Оперативно о главном 5 апреля
Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 406 дней. Оккупанты продолжают атаковать Бахмут и смогли поместить свой флаг над разрушенным зданием администрации, однако бои за город продолжаются, а заявления россиян об установлении контроля над городом не соответствуют действительности. При этом захватчики активно готовят Крым к боям и продолжают сооружать там укрепления.
В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 5 апреля, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.
00:00 Экс-президент США Билл Клинтон заявил, что сожалеет о том, что в 1994 году склонял Украину к отказу от ядерного оружия.
"Я чувствую личную причастность, потому что я заставил их (Украину) согласиться на отказ от ядерного оружия. И никто из них не верит, что россия пошла бы на это, если бы Украина все еще имела свою оружие", — заявил Клинтон.
С данными за 2 апреля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 403: россияне атакуют Бахмут и готовятся к новому ракетному удару
О происходившем 3 апреля читайте в материале: Война — день 404: на Донбассе продолжаются тяжелые бои, россияне атакуют мирные города
Информация за 4 апреля доступна в сводке: Война — день 405: оккупанты меняют тактику обстрелов и штурмуют Бахмут