Оккупанты продвигаются в Бахмуте: свежие карты боев в Украине
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Самые ожесточенные бои продолжаются в Марьинке, Авдеевке и Бахмуте.
Российские наемники-вагнеровцы продолжили продвигаться в центре Бахмута. Враг продвинулся и установил свои знамена над обломками разрушенной администрации.
По мнению аналитиков Института изучения войны, враг продолжит попытки установления полного контроля над центром Бахмута и постарается продвигаться на запад к Хромовому. Враг атаковал и по другим направлениям в Луганской и Донецкой области.
Генштаб ВСУ сообщает, что оккупанты наступали на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском направлениях. В сутки отбиты 69 атак.
Восток Украины
На Лиманском направлении наступление врага зафиксировано в окрестностях Невского, Кременной, Дибровы, Серебрянского лесничества. Другие населенные пункты из перечня – в пределах 20 км от Кременной. В начале апреля украинские силы продвинулись юго-западнее Червонопоповки (5 км северо-западнее Кременной). По данным DeepState, враг накопил артиллерию южнее Дибровы. Аналитики отмечают, что россия официально признала передачу на фронт термобарических РСЗО "Солнцепек" с подразделениями ВДВ. Аналитики отмечают, что они могли быть развернуты в Луганской области.
Здание горсовета Бахмута уничтожено, враг контролирует значительную часть города и продолжает продвигаться по центру. Украинские войска продолжают отбивать атаки в Бахмуте. Российские оккупанты также безуспешно наступали вблизи Орехово-Васильевки и Ивановского. Операции вагнеровцев в Бахмуте и вокруг все активнее поддерживают российские ВДВ.
Продолжаются бои в Первомайском и Марьинке, враг штурмовал в районе Новокалинового, Красногоровки, Авдеевки, Северного. Враг продолжает разведку на Угледарском направлении.
Юг Украины
Оккупанты продолжают бояться контрнаступления на оккупированный Крым — возводят многочисленные оборонительные сооружения, роют окопы на подходе к Крыму со стороны оккупированной Херсонской области. Россияне также пугают взрывы в Мелитополе, они проводят параллели с деоккупацией Херсонщины осенью 2023 года.
Враг продолжает обстреливать населённые пункты в Херсонской и Запорожской области. Темп атак немного снизился, это может быть связано с погодными условиями.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Мелитополе несколько раз подряд раздавались взрывы в локомотивном депо. Россияне заявляют об обстрелах. Также в городе взорвали еще одного коллаборанта.