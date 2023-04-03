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Враг вышел в центр Бахмута: свежие карты боев в Украине

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Украинские военные держат оборону
Украинские военные держат оборону. Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

На юге враг совершенствует линии обороны

Российские оккупанты не прекращают попыток прорваться с востока. Эпицентром боев остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

По данным Института изучения войны, российские источники заявляют об успехах оккупантов к северо-западу от Кременной. Враг продолжает артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения.

Генштаб ВСУ сообщает, что основные усилия российских войск направлены на Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Марьинское направление. Отражены более 70 атак врага.

Карта боевых действий в Украине 3.04
Карта боевых действий в Украине

Восток Украины

На Лиманском направлении оккупанты наступали в районах Белогоровки и Верхнекаменского. Обстрелы не прекращаются как на Луганщине, так и возле Торского, Спорного и Раздолевки Донецкой области. Локальные бои продолжаются, враги заявили об успехах к северо-западу от Кременной.

Боевые действия в Луганской области 3.04 карта
Карта боев на линии Сватово — Кременная

Оккупанты продолжают попытки захватить Бахмут. Украинские защитники в городе отразили 20 вражеских атак. Враг занял центральную площадь у горсовета, сообщают в DeepState. На юге города неприятель подтягивает живую силу для штурмов. Украинские войска ударили по заводу АЗОМ, что подтверждает его захват. Отбить атаки оккупантов удалось возле Ивановского.

Бои за Бахмут 3.04, карта
Карта боев в Бахмуте

На Авдеевском и Марьинском направлениях оккупанты наступали возле Авдеевки, Первомайского и Марьинки. За сутки в районе Марьинки и Авдеевки украинские воины отразили более 15 вражеских атак. Враг также хочет улучшить тактическое положение восточнее Угледара. На Донецком направлении оккупанты отступили с неопределенных позиций.

Карта боевых действий в Донецкой области 3.04
Карта боевых действий в Донецкой области

Юг Украины

Враг наступления не проводил. Идет оборудование противником линий обороны. Российские военные продолжают обстреливать населенные пункты недалеко от линии столкновения.

Линия фронта в Запорожской области 3.04
Линия фронта в Запорожской области
Линия фронта в Херсонской и Николаевской областях 3.04
Линия фронта в Херсонской и Николаевской областях

Ранее "Телеграф" рассказывал о 12 шагах к деоккупации Крыма, которые нужно сделать по мнению секретаря СНБО Алексея Данилова. Также в Европе начали звучать голоса в поддержку предоставления Украине дальнобойных ракет, чтобы достать не только до отдаленных уголков оккупированных территорий, но даже для ударов по российским землям.

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