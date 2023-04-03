Враг вышел в центр Бахмута: свежие карты боев в Украине

На юге враг совершенствует линии обороны

Российские оккупанты не прекращают попыток прорваться с востока. Эпицентром боев остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

По данным Института изучения войны, российские источники заявляют об успехах оккупантов к северо-западу от Кременной. Враг продолжает артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения.

Генштаб ВСУ сообщает, что основные усилия российских войск направлены на Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Марьинское направление. Отражены более 70 атак врага.

Карта боевых действий в Украине

Восток Украины

На Лиманском направлении оккупанты наступали в районах Белогоровки и Верхнекаменского. Обстрелы не прекращаются как на Луганщине, так и возле Торского, Спорного и Раздолевки Донецкой области. Локальные бои продолжаются, враги заявили об успехах к северо-западу от Кременной.

Карта боев на линии Сватово — Кременная

Оккупанты продолжают попытки захватить Бахмут. Украинские защитники в городе отразили 20 вражеских атак. Враг занял центральную площадь у горсовета, сообщают в DeepState. На юге города неприятель подтягивает живую силу для штурмов. Украинские войска ударили по заводу АЗОМ, что подтверждает его захват. Отбить атаки оккупантов удалось возле Ивановского.

Карта боев в Бахмуте

На Авдеевском и Марьинском направлениях оккупанты наступали возле Авдеевки, Первомайского и Марьинки. За сутки в районе Марьинки и Авдеевки украинские воины отразили более 15 вражеских атак. Враг также хочет улучшить тактическое положение восточнее Угледара. На Донецком направлении оккупанты отступили с неопределенных позиций.

Карта боевых действий в Донецкой области

Юг Украины

Враг наступления не проводил. Идет оборудование противником линий обороны. Российские военные продолжают обстреливать населенные пункты недалеко от линии столкновения.

Линия фронта в Запорожской области

Линия фронта в Херсонской и Николаевской областях

Ранее "Телеграф" рассказывал о 12 шагах к деоккупации Крыма, которые нужно сделать по мнению секретаря СНБО Алексея Данилова. Также в Европе начали звучать голоса в поддержку предоставления Украине дальнобойных ракет, чтобы достать не только до отдаленных уголков оккупированных территорий, но даже для ударов по российским землям.