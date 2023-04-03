Враг вышел в центр Бахмута: свежие карты боев в Украине
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На юге враг совершенствует линии обороны
Российские оккупанты не прекращают попыток прорваться с востока. Эпицентром боев остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка.
По данным Института изучения войны, российские источники заявляют об успехах оккупантов к северо-западу от Кременной. Враг продолжает артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения.
Генштаб ВСУ сообщает, что основные усилия российских войск направлены на Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Марьинское направление. Отражены более 70 атак врага.
Восток Украины
На Лиманском направлении оккупанты наступали в районах Белогоровки и Верхнекаменского. Обстрелы не прекращаются как на Луганщине, так и возле Торского, Спорного и Раздолевки Донецкой области. Локальные бои продолжаются, враги заявили об успехах к северо-западу от Кременной.
Оккупанты продолжают попытки захватить Бахмут. Украинские защитники в городе отразили 20 вражеских атак. Враг занял центральную площадь у горсовета, сообщают в DeepState. На юге города неприятель подтягивает живую силу для штурмов. Украинские войска ударили по заводу АЗОМ, что подтверждает его захват. Отбить атаки оккупантов удалось возле Ивановского.
На Авдеевском и Марьинском направлениях оккупанты наступали возле Авдеевки, Первомайского и Марьинки. За сутки в районе Марьинки и Авдеевки украинские воины отразили более 15 вражеских атак. Враг также хочет улучшить тактическое положение восточнее Угледара. На Донецком направлении оккупанты отступили с неопределенных позиций.
Юг Украины
Враг наступления не проводил. Идет оборудование противником линий обороны. Российские военные продолжают обстреливать населенные пункты недалеко от линии столкновения.
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