Война — день 404: на Донбассе продолжаются тяжелые бои, россияне атакуют мирные города

Оперативно о главном 3 апреля

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 404 дня. Несмотря на то, что штурмы украинских позиций на Донбассе продолжаются изо дня в день, становится постепенно видно, что наступательный потенциал российской армии выдыхается. Более того, на многих участках фронта наблюдается возведение оккупационной армией оборонительных позиций и линий, что также может говорить о том, что войска рф в скором времени перейдут к обороне на уже захваченных украинских территориях.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 3 апреля, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Армия Израиля сбила неизвестный самолет, летевший из Сирии.

00:00 Оружейный концерн Rheinmetall завершает в Румынии строительство базы для обслуживания и ремонта танков Leopard 2, которые будут переданы ВСУ.

О происходившем 31 марта читайте в материале: Война — день 401: годовщина деоккупации Бучи, на Донбассе тяжелые оборонительные бои

Информация за 1 апреля доступна в сводке: Война — день 402: оккупанты сожгли резервы под Авдеевкой, но продолжают обстрелы городов

С данными за 2 апреля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 403: россияне атакуют Бахмут и готовятся к новому ракетному удару