Намек насчет наступления? Зеленский создал 19 ОВА на оккупированных территориях

Указ вступает в силу со дня опубликования

Президент Владимир Зеленский в рамках исполнения закона Украины "О правовом режиме военного положения" подписал указ о создании военных администраций в населенных пунктах Запорожской области, часть которой временно находится под оккупацией.

Соответствующий документ №197/2023 обнародован на сайте президента сегодня, 7 апреля. Речь идет о создании 19 областных военных администраций.

"Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Запорожской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" мероприятия, связанные с образованием военных администраций", — говорится в документе.

Данный указ предусматривает создание городских военных администраций в оккупированных Днепрорудном, Энергодаре, Каменка-Днепровской, Орехове, Молочанске и военных администраций в ряде сел и поселков Мелитопольского, Бердянского, Васильевского и Пологовского районов Запорожской области.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 27 марта Зеленский побывал с рабочим визитом в Запорожье. Он посетил командный пункт оперативной группировки войск "Запорожье", а затем отправился с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси на Днепровскую ГЭС.