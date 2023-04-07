Намек насчет наступления? Зеленский создал 19 ОВА на оккупированных территориях
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Указ вступает в силу со дня опубликования
Президент Владимир Зеленский в рамках исполнения закона Украины "О правовом режиме военного положения" подписал указ о создании военных администраций в населенных пунктах Запорожской области, часть которой временно находится под оккупацией.
Соответствующий документ №197/2023 обнародован на сайте президента сегодня, 7 апреля. Речь идет о создании 19 областных военных администраций.
"Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Запорожской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" мероприятия, связанные с образованием военных администраций", — говорится в документе.
Данный указ предусматривает создание городских военных администраций в оккупированных Днепрорудном, Энергодаре, Каменка-Днепровской, Орехове, Молочанске и военных администраций в ряде сел и поселков Мелитопольского, Бердянского, Васильевского и Пологовского районов Запорожской области.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 27 марта Зеленский побывал с рабочим визитом в Запорожье. Он посетил командный пункт оперативной группировки войск "Запорожье", а затем отправился с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси на Днепровскую ГЭС.