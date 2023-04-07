Рус

Натяк щодо наступу? Зеленський створив 19 ОВА на окупованих територіях

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Володимир Зеленський підписав указ про створення 19 ОВА Новина оновлена 07 квітня 2023, 15:30
Володимир Зеленський підписав указ про створення 19 ОВА. Фото Колаж "Телеграфу"

Указ набирає чинності з дня опублікування

Президент Володимир Зеленський у рамках виконання закону України "Про правовий режим воєнного стану" підписав указ про створення військових адміністрацій у населених пунктах Запорізької області, частина якої тимчасово перебуває під окупацією.

Відповідний документ №197/2023 оприлюднено на сайті президента сьогодні, 7 квітня. Йдеться про створення 19 обласних військових адміністрацій.

"Генеральному штабу Збройних Сил України, Запорізькій обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов’язані з утворенням військових адміністрацій", — йдеться у документі.

Цей указ передбачає створення міських військових адміністрацій в окупованих Дніпрорудному, Енергодарі, Кам’янці-Дніпровській, Оріхові, Молочанську та військових адміністрацій у низці сіл та селищ Мелітопольського, Бердянського, Василівського та Пологівського районів Запорізької області.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 27 березня Зеленський побував із робочим візитом у Запоріжжі. Він відвідав командний пункт оперативного угруповання військ "Запоріжжя", а потім вирушив із гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі на Дніпровську ГЕС.

Теги:
#Запорізька область #Указ #Володимир Зеленський #ОВА