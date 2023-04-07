Натяк щодо наступу? Зеленський створив 19 ОВА на окупованих територіях

Указ набирає чинності з дня опублікування

Президент Володимир Зеленський у рамках виконання закону України "Про правовий режим воєнного стану" підписав указ про створення військових адміністрацій у населених пунктах Запорізької області, частина якої тимчасово перебуває під окупацією.

Відповідний документ №197/2023 оприлюднено на сайті президента сьогодні, 7 квітня. Йдеться про створення 19 обласних військових адміністрацій.

"Генеральному штабу Збройних Сил України, Запорізькій обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов’язані з утворенням військових адміністрацій", — йдеться у документі.

Цей указ передбачає створення міських військових адміністрацій в окупованих Дніпрорудному, Енергодарі, Кам’янці-Дніпровській, Оріхові, Молочанську та військових адміністрацій у низці сіл та селищ Мелітопольського, Бердянського, Василівського та Пологівського районів Запорізької області.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 27 березня Зеленський побував із робочим візитом у Запоріжжі. Він відвідав командний пункт оперативного угруповання військ "Запоріжжя", а потім вирушив із гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі на Дніпровську ГЕС.