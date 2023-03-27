Зеленський у Запоріжжі встиг з’їздити на передову, вручити нагороди та зустрітися з головою МАГАТЕ (фото, відео)

Президент нагородив військових орденами та провів робочу нараду

У Запоріжжя із робочим візитом приїхав президент України Володимир Зеленський. Він відвідав командний пункт оперативного угруповання військ "Запоріжжя" та провів нараду з військовим командуванням та керівниками області.

Про це сьогодні, 27 березня, глава держави повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Відвідав командний пункт оперативного угруповання військ "Запоріжжя". Вручив ордени та медалі співробітникам Служби безпеки України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, Державної служби України з надзвичайних ситуацій", — йдеться у повідомленні.

Військовослужбовцям президент вручив державні нагороди – ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та За мужність ІІІ ступеня.

Під час наради Володимир Зеленський отримав інформацію про ситуацію у Запорізькій області від військового командування та керівництва. Також обговорювалися такі питання: готовність військових частин та підрозділів до виконання завдань за призначенням, забезпечення потреб переселенців та соціально-економічна ситуація у регіоні.

Крім того, сьогодні з робочим візитом до Запоріжжя прибув гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, про що він повідомив на своїй сторінці у Twitter. Разом із Володимиром Зеленським він оглянув пошкодження Дніпровської ГЕС у Запоріжжі.

"Дніпровська ГЕС — невід’ємна частина системи забезпечення ядерної безпеки Запорізької АЕС. Володимир Зеленський показав мені останні пошкодження греблі", — написав Рафаель Гроссі.

Він також заявив про підтримку МАГАТЕ щодо ядерних об’єктів України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці жовтня російські окупанти завдали ракетних ударів по українським гідроелектростанціям. Експерт Олег Попенко пояснив їхню цінність.