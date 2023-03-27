Зеленский в Запорожье успел съездить на передовую, вручить награды и встретиться с главой МАГАТЭ (фото, видео)

Президент наградил военных орденами и провел рабочее совещание

В Запорожье с рабочим визитом приехал президент Украины Владимир Зеленский. Он посетил командный пункт оперативной группировки войск "Запорожье" и провел совещание с военным командованием и руководителями области.

Об этом сегодня, 27 марта, глава государства сообщил на своей странице в Facebook.

"Посетил командный пункт оперативной группировки войск "Запорожье". Вручил ордена и медали сотрудникам Службы безопасности Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям", — говорится в сообщении.

Военнослужащим президент вручил государственные награды — ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени и За мужество ІІІ степени.

В ходе совещания Владимир Зеленский получил информацию о ситуации в Запорожской области от военного командования и руководства. Также обсуждались следующие вопросы: готовность воинских частей и подразделений к выполнению задач по назначению, обеспечение потребностей переселенцев и социально-экономическая ситуация в регионе.

Кроме того, сегодня с рабочим визитом в Запорожье прибыл гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, о чем он сообщил на своей странице в Twitter. Вместе с Владимиром Зеленским он осмотрел повреждение Днепровской ГЭС в Запорожье.

"Днепровская ГЭС — неотъемлемая часть системы обеспечения ядерной безопасности Запорожской АЭС. Владимир Зеленский показал мне последние повреждения дамбы", — написал Рафаэль Гросси.

Он также заявил о поддержке МАГАТЭ в отношении ядерных объектов Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце октября российские оккупанты нанесли ракетные удары по украинским гидроэлектростанциям. Эксперт Олег Попенко объяснил их ценность.