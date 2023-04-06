Война — день 407: оккупанты давят на Бахмут, а ВСУ имеют успехи под Авдеевкой

Оперативно о главном 6 апреля

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 407 дней. Наиболее сложной ситуация остается в Бахмуте, где бои идут за отдельные улицы и дома. При этом в некоторых источниках появилась информация о том, что ВСУ достигли определенного успеха в районе Авдеевки. Опасной также остается ситуация в Черном море, где противник держит шесть ракетоносителей, что может свидетельствовать о подготовке к новому ракетному удару.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 6 апреля, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В ГПСУ говорят, что россия по всей видимости хочет перебросить часть своих войск из Беларуси на Донбасс. Сейчас там находится около 4 тысяч солдат.

О происходившем 3 апреля читайте в материале: Война — день 404: на Донбассе продолжаются тяжелые бои, россияне атакуют мирные города

Информация за 4 апреля доступна в сводке: Война — день 405: оккупанты меняют тактику обстрелов и штурмуют Бахмут

С данными за 5 апреля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 406: оккупанты готовятся к боям за Крым, но продолжают атаковать Бахмут