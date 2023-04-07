Отбирал деньги у солдат и угрожал расправой: на Одесчине задержан военнослужащий (фото)

Военный получил от подчиненных более 600 тысяч гривен

В одной из воинских частей Одесской области начальник материального обеспечения отбирал у солдат деньги, угрожая им физической расправой. Военнослужащему было сообщено о подозрении и теперь он может оказаться за решеткой.

Так, мужчина требовал, чтобы солдаты отдавали ему часть денег из ежемесячных надбавок. В случае отказа он угрожал подчиненным проблемы с прохождением службы и даже физической расправой. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Отмечается, что уже было задокументировано более 30 фактов вымогательства денег у подчиненных. В целом начальник материального обеспечения получил от бойцов более 600 тысяч гривен.

Военному было сообщено о подозрении в требовании чужого имущества с угрозой насилия, применении насилия к подчиненным, получении неправомерной выгоды, а также умышленном неисполнении приказа.

За совершенные военнослужащим действия ему грозит наказание в виде 12 лет тюремного заключения. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения под стражей без права внесения залога.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что заместитель председателя Одесской областной военной администрации Олег Муратов был пойман на взятке в размере 35 тысяч долларов. Чиновника уволили с должности.