Відбирав гроші у солдатів та погрожував розправою: на Одещині затримано офіцера (фото)

Військовий отримав від підлеглих понад 600 тисяч гривень

В одній із військових частин Одеської області начальник матеріального забезпечення відбирав у солдатів гроші, погрожуючи їм фізичною розправою. Військовослужбовцеві було повідомлено про підозру і тепер він може опинитися за ґратами.

Так, чоловік вимагав, щоб солдати віддавали йому частину грошей зі щомісячних надбавок. У разі відмови він погрожував підлеглим проблеми з проходженням служби та навіть фізичною розправою. Про це сьогодні, 7 квітня, повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що вже було задокументовано понад 30 фактів здирництва грошей у підлеглих. Загалом начальник матеріального забезпечення отримав від бійців понад 600 тисяч гривень.

Військовому було повідомлено про підозру у вимаганні чужого майна з загрозою насильства, застосуванні насильства до підлеглих, отриманні неправомірної вигоди, а також умисному невиконанні наказу.

За вчинені військовослужбовцем дії йому загрожує покарання у вигляді 12 років ув’язнення. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що заступника голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Муратова спіймали на хабарі у розмірі 35 тисяч доларів. Чиновника звільнили з посади.