Может поражать цели на расстоянии до 450 км: в Иране испытали новый дрон (видео)

Дрон-камикадзе "Me’raj-532" может нести боеголовку весом до 50 кг

Пока оккупанты засоряют украинское небо своими самодельными БПЛА, в иране, выступающем поставщиком подобной техники рф, заявили об успешном испытании нового беспилотника-камикадзе "Me’raj-532".

Об этом пишет Tasnim со ссылкой на Корпус стражей Исламской революции (КСИР).

Сообщается, что дрон может поражать цели на расстоянии до 450 км и нести боеголовку весом 50 кг. Его рабочая высота 3,6 км, а в воздухе он может находиться до 3 часов.

"Me’raj-532 можно собрать и подготовить к полету легко и быстро, что является подходящим вариантом для быстрого реагирования ", — отмечает издание.

Поэтому, похоже, украинцам пока что остается надеяться на оборудование, переданное нам союзниками для борьбы с дронами и на собственные разработки, которые начали массово появляться в рядах ВСУ. Ну и, конечно, на "подарки" военным от волонтеров.