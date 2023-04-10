Може вражати цілі на відстані до 450 км: в Ірані випробували новий дрон (відео)

Дрон-камікадзе "Me’raj-532" може нести боєголовку вагою до 50 кг

Поки окупанти засмічують українське небо своїми саморобними БПЛА, в ірані, який виступає постачальником подібної техніки росії, заявили про успішне випробування нового безпілотника-камікадзе "Me’raj-532".

Про це пише Tasnim з посиланням на Корпус вартових Ісламської революції (КВІР).

Повідомляється, що дрон може вражати цілі на відстані до 450 км і нести боєголовку вагою 50 кг. Його робоча висота 3,6 км, а у повітрі він може перебувати до 3 годин.

"Me’raj-532 можна зібрати та підготувати до польоту легко та швидко, що є підходящим варіантом для швидкого реагування", — зазначає видання.

Тому, схоже, українцям поки що залишається сподіватись на обладнання, яке союзники передають нам для боротьби з дронами та на власні розробки, що почали масово з'являтися в лавах ЗСУ. Ну і, звичайно, на "подарунки" військовим від волонтерів.