Секретные документы Пентагона: как они могут отразиться на контрнаступлении ВСУ

"Секретным" данным Пентагона, которые якобы были слиты в сеть, не стоит доверять

Засекреченная информация о планах США и НАТО по усилению ВСУ, которая якобы была "слита" в сеть перед контрнаступлением наших военных, может быть подделкой.

Как пишет Reuters, власти США уже якобы начали расследование "утечки" данных, хотя их достоверность пока не подтверждена.

"Документы могли быть скомпрометированы, чтобы ввести в заблуждение следователей по поводу их происхождения или распространить ложную информацию, которая может нанести вред интересам безопасности Соединенных Штатов", — говорится в материале агентства.

По данным источников Reuters, "секретные" данные мог опубликовать гражданин США, на что указывает "глубина тем, затронутых в документах".

В то же время CNN пишет, что из-за утечки "секретных американских документов" Украина уже была вынуждена изменить некоторые свои военные планы. По данным телеканала, публикация секретной информации показала, что США шпионят как за союзниками, так и за противниками, что глубоко тревожит американских чиновников. В частности, некоторые из них "раскрывают ключевые слабые места в украинском вооружении, противовоздушной обороне, численности и готовности батальонов в критический момент войны, когда украинские войска готовятся к контрнаступлению".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как в Офисе президента отреагировали на ситуацию. Михаил Подоляк считает, что это всего лишь блеф россиян.