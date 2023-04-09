Утечка документов Пентагона: ЧВК "Вагнера" пыталась закупить оружие у одной из стран НАТО

Разоблачение возможного факта помощи союзника по НАТО россии в войне против Украины, может оказаться "взрывоопасным"

Печально известная российская частная военная компания "Вагнера" пыталась закупить оружие для войны в Украине у Турции, союзника НАТО. Слитые в социальные сети секретные документы Пентагона показали, что американские спецслужбы знали об этом.

Согласно данным документов, в начале февраля сотрудники "Вагнера" якобы "встречались с турецкими представителями для закупки оружия и оборудования в Турции для усиления боеспособности ЧВК в Мали и в Украине. Об этом пишет Washington Post.

Из отчета неясно, могло ли знать турецкое правительство о попытках "Вагнера" и оказались ли они в итоге успешными. Однако разоблачение того, что союзник по НАТО, возможно, помогал россии в войне против Украины, может оказаться "взрывоопасным".

В материале отмечается, что разведывательное сообщество США настолько проникло в российскую армию, а также ряды ее командования, что может заранее предупреждать Украину о планах россиян, а также оценить сильные и слабые стороны войск рф. В том числе, в Штатх заранее знали, что оккупанты готовят множественные удары по энергетическим объектам нашей страны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после того, как в сети оказались секретные документы, где были описаны планы США и НАТО по контрнаступлению ВСУ, в Офисе президента высказали свое мнение относительно этой ситуации. Михаил Подоляк считает, что это всего лишь блеф россиян.