Война — день 409: оккупанты несут потери под Авдеевкой, а ВСУ готовятся к контрнаступлению

Оперативно о главном 8 апреля

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 409 дней. Ожесточенные бои за Бахмут продолжаются и хоть оккупанты могли продвинуться в самом городе, но в окрестностях дела для них идут не очень хорошо. При этом противник понес существенные потери на Авдеевском направлении и теперь в спешке создает дополнительные подразделения. Украинское контрнаступление еще не началось, однако все чаще начинают звучать предположения о том, что будет после него.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 8 апреля, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что деоккупация Крыма является обязательным условием завершения войны.

"Деоккупация Крыма является безальтернативной не только для Украины, а для всего мира", — отметил он.

Информация за 5 апреля доступна в сводке: Война — день 406: оккупанты готовятся к боям за Крым, но продолжают атаковать Бахмут

С данными за 6 апреля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 407: оккупанты давят на Бахмут, а ВСУ имеют успехи под Авдеевкой

О происходившем 7 апреля читайте в материале: Война — день 408: россияне продолжают безуспешно штурмовать Бахмут