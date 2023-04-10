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На подготовку нужны месяцы: ждать ли Украине выборов во время войны

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Для проведения выборов нужно завершить войну
Для проведения выборов нужно завершить войну

Главная задача – сделать актуальным реестр избирателей

Пока социологи анализируют, кого украинцы хотят видеть в будущей Верховной Раде, готовиться к выборам до конца военного положения не стоит. В этом уверена нардеп от "Слуги народа" Алина Загоруйко, возглавляющая подкомитет по выборам, референдумам и другим формам непосредственной демократии.

В комментарии "Телеграфу" она отметила, что даты проведения предстоящих выборов никто не знает. Единственное, что определено — они состоятся по окончании войны и отмене военного положения. Уже после его завершения можно говорить о начале подготовки к ним.

Среди вопросов, которые возникнут перед организаторами выборов, понимание как их проводить. Среди неизвестных в избирательном уравнении не только кандидаты — непонятно, как актуализировать данные об избирателях в реестре и сколько на это уходит времени. Называется ориентировочная цифра не менее трех месяцев. Оценка коллег парламентарии – полугодие. Но Загоруйко считает, что и полгода маловато и затягивать процесс проведения выборов не позволит никто "ни общество, ни западные партнеры", отмечает Загоруйко "Телеграфу".

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Ранее Телеграф рассказывал о том, что после победы Украины будут звучать голоса сомнений, чтобы получить электоральные преимущества. Кроме людей, которые вкладывались в победу, могут в ВР зайти и старые политики, и те, кто медийно стал популярным во времена полномасштабного вторжения.

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#Верховная Рада #Вибори