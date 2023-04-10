Украина, несмотря на войну, готовится к выборам: уже есть ориентировочная дата. Подробный разбор

"Телеграф" узнавал, в каком формате и когда планируется провести будущее волеизъявление

Очередные парламентские выборы должны были бы состояться в этом году в последнее воскресенье октября, но во время военного положения волеизъявление проводить нельзя. Несмотря на это, депутаты из провластного большинства уже сейчас ищут оптимальные варианты проведения выборов, признавая, что они будут одними из самых сложных за все время независимости Украины.

Одни из главных вопросов — сроки, условия безопасности и территории проведения предстоящего голосования. Главное, в чем сходятся все опрошенные спикеры и официально, и офрекордс: выборов в этом году можно не ждать. А когда же их смогут провести и в каком формате? Детальнее об этом в материале "Телеграфа".

Обновление Рады планировалось еще год назад

Впервые проведение выборов в условиях войны начали обсуждать еще весной 2022 года после начала переговоров в Стамбуле, о чем наше издание сигнализировало. Ровно год назад у некоторых представителей топ-политикума создалось впечатление, что выборы можно будет провести вне очереди и довольно быстро.

Курировал этот процесс уже бывший замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Одной из причин проведения выборов называлось желание исключить из украинского парламента представителей "Оппозиционной платформы — За жизнь" и обновить список "Слуги народа". Однако активные действия на фронте и окончание переговоров в Турции после увиденного в Буче загнали эти планы в тупик.

Проводить выборы во время войны нельзя, но…

Но за этот год разговоры о выборах периодически всплывали в разных политических партиях — и в провластной, и в оппозиционных, а Офис президента постоянно заказывает закрытые социологические опросы для разных участников украинского политического истеблишмента. Однако Конституция прямо запрещает проводить выборы во время военного положения.

Любые проводимые во время военного положения выборы затем признаются нелегитимными. В 83-й статье Конституции говорится, что "в случае истечения срока полномочий Верховной Рады Украины во время действия военного или чрезвычайного положения, ее полномочия продлеваются до дня первого заседания первой сессии Верховной Рады Украины, избранной после отмены военного или чрезвычайного положения".

Как говорит один из источников "Телеграфа" в Центральной избирательной комиссии, вероятная дата следующих выборов — март 2024 года. "Как раз в последнее воскресенье марта должны пройти очередные выборы президента. Есть одна из идей рядом с выборами президента провести и выборы парламента. Мы работаем сейчас над разными вариантами, а также занимаемся проблемой заграничных участков. Их недостаточно, ведется работа над увеличением количества", — отметил собеседник издания.

Невидимая, но крепкая рука Штатов

Но и под запись, и не под запись собеседники в парламенте добавляют, что главное условие для проведения выборов весной 2024 или в другое время — безопасность. От того, как будет развиваться ситуация на фронте, и будет зависеть дата волеизъявления.

"Никто пока не знает, когда могут быть проведены выборы. Однозначно — по завершении войны. Во время действия военного положения выборов не будет, — говорит в комментарии "Телеграфу" народный депутат от "Слуги народа", председатель подкомитета по вопросам выборов, референдумов и других форм непосредственной демократии Алина Загоруйко. — А после его завершения мы можем говорить о начале организации и подготовки к выборам. Нам сначала нужно решить, как их проводить, а уже потом ставить вопрос — когда. Мы не знаем, что будет с Реестром избирателей, не понимаем, как нам актуализировать в нем данные об избирателях и сколько времени это займет", — говорит Загоруйко.

Алина Загоруйко: "Во время действия военного положения выборов не будет"

Парламентарий подчеркивает, что этот процесс займет не менее трех месяцев: "По минимальным оценкам коллег, нам понадобится полгода на подготовку. Я считаю, что даже полгода по завершении войны для этого мало. Как только условия будут позволять, то затягивать процесс проведения выборов никто не даст — ни общество, ни западные партнеры", — говорит Алина Загоруйко "Телеграфу".

Бывший заместитель главы ЦИК Андрей Магера отмечает, что в Избирательном кодексе отсутствует ответ на вопрос, когда проводить выборы в ВРУ X созыва, если очередные выборы не состоятся 29 октября согласно Конституции.

Бывший заместитель главы ЦИК Андрей Магера

"Гипотетически их могут провести в любое время, но придется сначала внести изменения в Кодекс", — комментирует он "Телеграфу".

Одна из причин, почему разговоры о выборах ведутся достаточно активно в кулуарах, — воля западных партнеров, в частности Америки.

"Американцы, конечно, понимают ситуацию с войной, но им очень важно, чтобы, несмотря ни на что, происходила сменяемость власти. Поэтому они как раз активно выступают за проведение выборов, им очень важна демократия. "Хотите денег — обеспечьте условия для демократии", — где-то так они говорят. Сейчас у наших западных партнеров уже нет нарратива, что выборы должны состояться только по открытым спискам. Они говорят: проведите выборы хоть как-то", — отмечают несколько источников в дипломатических кругах.

А что на практике?

Среди возможных вариантов проведения выборов рассматриваются разные сценарии: от голосования в Дії до возвращения закрытых списков. Звучали даже сценарии о проведении избирательной кампании в рекордно короткий срок — за две недели.

"Полностью закрытые списки рассматривают под соусом того, что сейчас нет возможности провести выборы в том виде, в каком это предусматривает Избирательный кодекс. У нас же многие регионы вообще разбиты, люди уехали, какие в таком случае региональные списки? Закрытые избирательные списки решают эту проблему. Просто голосуешь за партию, и все. Но это рассматривается на один раз — после войны, как переходный период, а потом будет действовать Избирательный кодекс", — отмечает источник среди топ-чиновников.

По словам Алины Загоруйко, такие сценарии рассматриваются больше на уровне обсуждения.

"Нет указания писать законопроект о выборах по закрытым спискам. Потому что мы понимаем: выборы будут сложными и та система, которая на сегодняшний день заложена в Кодексе, тяжелая в логистике и администрировании. Закрытые списки сняли бы кучу проблем, даже с голосованием за рубежом и с подсчетом. Но если и разрешать это, то только на одни выборы после войны. Потому что было предпринято много усилий по внедрению открытых списков. Впрочем, главное, чтобы эта инициатива нашла поддержку в сессионном зале", — комментирует депутат.

А как поступают в мире?

Для того чтобы проработать разные сценарии, народные депутаты даже консультируются с другими странами. В частности, по словам собеседников, изучают опыт Израиля, где продолжается военное положение, опыт Боснии и Герцоговины, где проводили выборы сразу после войны. По информации "Телеграфа", недавно у нардепов уже был ZOOM-звонок из ЦИК этой страны.

Но все собеседники сходятся в одном: опыт даже этой страны может быть полезен для того, чтобы не повторять чужих ошибок. Ведь у стран бывшей Югославии был гражданский конфликт, а Украина защищает свою территорию от государства-агрессора. Поэтому на тех выборах были наблюдатели от ОБСЕ, международная полиция, войска НАТО. Для наших условий рассматривается, например, размещение палаток с военными в качестве избирательных участков. Хотя украинские чиновники будут изучать опыт того, что делать с Реестром избирателей. Ведь именно это одна из главных проблем.

Голосование в Дії – реальность или миф?

"Еще будут изучать опыт электронного голосования как один из вариантов решения проблемы с беженцами. Но поскольку электронное голосование не поддержат в Раде, то придется открывать участки за рубежом, что будет трудно и законодательно, и организационно", — отмечает один из топ-чиновников не под запись.

"Теоретически, голосование в Дії возможно. Практически, думаю, вряд ли. Такое голосование могло бы решить проблему участия в выборах наших граждан за границей, — отмечает Алина Загоруйко. — Но есть вопрос защищенности электронного голосования. И гарантий по кибербезопасности, насколько я понимаю, сегодня не может дать никто. Возникают вопросы и по основным принципам голосования: секретности, которую будет невозможно обеспечить, и никто не может гарантировать, что во время электронного голосования ваш выбор свободен и на человека не оказывают давление", — подчеркивает нардеп. Она считает, что такая инициатива не найдет поддержки в зале парламента: "Ведь возникнет вопрос и о том, кто будет считать голоса".

В Министерстве цифровой трансформации "Телеграф" заверили, что до полномасштабной войны введение электронного голосования в Дії не было приоритетной задачей ведомства: "Задачи введения выборов в Дії пока не стоит. Команда Минцифры над этим не работает".

В Минцифре, которое возглавляет Михаил Федоров, сообщили, что на сегодняшний день голосование в Дії невозможно

Также министерстве подчеркнули, что для проведения онлайн-голосований пока нет соответствующей законодательной базы и по состоянию на сегодняшний день голосование в Дії невозможно.

"В соответствии с действующим законодательством подготовку и проведение выборов организует ЦИК. Очевидно, что это происходит согласно нормам соответствующих законов о выборах, которые разрабатываются и принимаются народными депутатами. ЦИК — распорядитель Государственного реестра избирателей, который является основой избирательного процесса. В случае, если народными депутатами будет разработан и принят соответствующий закон об интернет-голосовании, а ЦИК будет необходима наша экспертиза, — мы готовы присоединиться к проекту", — сообщили изданию в ведомстве Михаила Федорова.

Что говорят закрытые соцопросы?

Еще важно, что даже когда все территории Украины будут деоккупированы, сразу везде выборы проводиться не будут. То есть ни в Крыму, ни в Луганской и Донецкой областях.

В настоящее время парламентарии разрабатывают законопроект о перечне критериев, согласно которым какой-то государственный орган будет решать, на какой территории невозможно проводить выборы. Вероятно, этим органом будет Совет национальной безопасности и обороны.

Но все эти проблемы не мешают представителям и власти, и оппозиции понемногу готовиться к выборам — некоторые команды уже сейчас начинают договариваться о продаже мест в будущих списках. И это, несмотря на то, что ситуация на фронте остается очень тяжелой.

Политики заказывают закрытые социологические опросы, включающие даже несуществующую партию Валерия Залужного и "Азов".

"Недавно один такой опрос специально слили в сеть, там у "Слуги народа" было 33%, у несуществующей партии Залужного — 23,5%, у Притулы, который пока в неплохих отношениях с Офисом, — 8,2%, у "Азова — 5,6%. Хотя это уже не "Азов" Белецкого, а "Азов", ориентирующийся на Ермака. Они даже сделали новое название – AzovOne. Это был специальный слив, чтобы засветить определенные позиции, достаточно политтехнологический ход. У Зеленского тоже откажутся от старого названия, хотя говорить об этом пока рано", — отмечает источник в политикуме.